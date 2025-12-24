高雄楠梓加工區保全發殺人預告 揚言要宰殺違法司法官遭聲押

高雄市楠梓加工區一名李姓保全在網路臉書連續發出多則「殺人預告」，偷拍出入加工區員工工號、機車車牌，更恐嚇「機車X女性一定要殺死了」、「宰殺違法的司法官」等言論，檢警昨將他拘提到案後，立即依恐嚇公眾等罪嫌將其聲押。

據了解，李男為某保全公司派駐在某加工出口區的保全人員，因職務關係在大門門禁獲取出入員工刷員工證後顯示的工號，並在個人臉書上多次發出「殺人預告」，不僅將多名員工騎乘的機車車號公布在臉書上，還留言寫下「一定要殺死」等語，甚至就連路人在旁打噴嚏都令他心生怨懟，揚言殺人。

李男至少從今年8月至今，連續發出數十則預告，不僅發文「114/08/22神說⋯是宰殺民進黨及支持者的時刻⋯」，還在9月一則貼文中向民進黨立委陳亭妃喊話，「請您聯合起來民進黨內所有的反賴清德派系的民代及黨員，在明年的選舉前把賴清德拉下台，這樣民進黨才可以繼續存活下來」。

他的言論引發恐慌，甚至台北1219事件後，他仍持續在臉書發文要殺人，檢警昨接獲網友檢舉後，立即指派橋頭地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」，與新北新店警分局、高雄岡山警分局組成專案小組偵辦，昨晚在高雄市梓官區將他拘提到案。