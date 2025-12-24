網路發表恐嚇言論沒錢交保 桃檢起訴建請從重量刑

北市隨機攻擊事件後，桃檢獲報林男在網路發表恐嚇言論，22日拘提到案，因林男沒錢交保，法院裁定限制住居。檢方蒐證後於今天依刑法恐嚇公眾罪嫌起訴並建請從重量刑。

桃園地方檢察署發布新聞稿表示，被告林男（32歲）於21日晚間8時許，在社群軟體Threads及臉書（Facebook）發表恐嚇台北捷運站言論，經新北市警局林口分局報請桃檢指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官陳寧君偵辦，並於22日即時拘提到案。

桃檢說，經檢察官訊問後，認為被告涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，諭知具保新台幣10萬元，但林男沒錢交保，檢察官認為恐有逃亡之虞聲請羈押，經法院裁定限制住居。但檢察官認為，社會正值台北車站殺人案件深受恐懼， 被告恣意發表加深民眾恐懼言論，蒐證完備後於今天偵結提起公訴。

檢方審酌，林男明知社會才因無差別 殺人事件而陷入惶惶不安之際，且曾有以涉及本案臉書帳號發布恐嚇公眾言詞而遭偵辦，雖經不起訴處分，但應已具備相當認知，卻仍在網路發表「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件，我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點…」，甚至發布「下一個張文，會出現」等貼文，加深社會不安，建請法院從重量刑。

桃檢重申，對企圖利用社會重大危害公安犯罪事件，散布恐懼言論，擾亂社會秩序，或以暴力、威脅方式危害公眾安全等行為，將依法嚴查速辦，並由「防範恐怖攻擊應變小組」即時應變、積極偵辦，維護社會安定，並請民眾遇到相關訊息保持冷靜、理性，不隨意散布、轉傳不實訊息，以免加深社會恐懼不安。