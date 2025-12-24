快訊

老淡水高球場圍牆外逆向衝撞機車 有酒駕前科女駕駛這次毒駕撞死騎士

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水高爾夫球場圍牆邊大庄路上午發生轎車逆向衝撞機車，導致46歲騎士摔落道路邊坡送醫不治，肇事38歲女駕駛後來同意接受毒品快篩，驗出安非他命陽性反應，涉犯毒駕公共危險、過失致死罪嫌將移送法辦。

這起車禍發生在上午9時30分左右，吳姓女子駕駛轎車由淡水區大庄路往新民街方向行駛，不明原因跨越道路中線開到逆向車道，撞上對向迎面而來的機車，造成林姓騎士摔落約3公尺邊坡下方。

消防隊趕抵將人救起時已無生命徵象，緊急送往淡水馬偕醫院急救到上午10時許宣告不治。起初肇事駕駛吳女接受酒測數值為0，車內也沒有毒品等違禁物，被帶回派出所之後同意接受唾液快篩，結果驗出安非他命陽性反應。

吳女曾有酒駕公共危險前科，這次卻毒駕撞死人，經唾液快篩驗毒之後才坦承吸食安非他命開車恍神釀禍，警詢後將依公共危險、過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

老淡水高爾夫球場圍牆邊大庄路上午發生轎車逆向衝撞機車，導致騎士摔落邊坡送醫不治。肇事女駕駛曾有酒駕前科，這次又毒駕撞死人，將依公共危險、過失致死罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
老淡水高爾夫球場圍牆邊大庄路上午發生轎車逆向衝撞機車，導致騎士摔落邊坡送醫不治。肇事女駕駛曾有酒駕前科，這次又毒駕撞死人，將依公共危險、過失致死罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝

