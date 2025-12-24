聽新聞
情侶入住摩鐵開毒趴 見女友疑吸毒過量暴斃男陳屍浴室
新北市泰山區1間汽車旅館今天發生二死命案。28歲蔡男與女友26歲蔣女昨天下午入住後疑在房內吸毒，不料蔣女疑因吸毒過量暴斃。蔡男疑情緒失控用蔣女手機傳訊給其閨蜜告知：隨後跟上，接著在浴室輕生。警方初步排除他殺，確切死因待釐清。
林口警分局今天上午8時36分獲報，泰山區中港西路1間汽車旅館內有房客需救護。警員及救護人員到場，發現28歲蔡男及26歲蔣女失去呼吸心跳，緊急將2人分送輔大醫院及台北醫院，但經急救後仍宣告不治。
據了解，28歲蔡男與女友26歲蔣女，昨天下午5時許一同入住泰山區這間汽車旅館。2人疑似在房內開毒趴，不料蔣女疑因混用多種毒品突然暴斃，蔡男發現女友死亡大受打擊，拿蔣女手機傳訊給蔣女閨蜜告知她蔣女已死亡，還表示：「隨後跟上」。
蔣女閨蜜接獲訊息後並未立即聯繫汽車旅館，而是直到今天上午才通知。旅館人員獲報後趕緊開門查看，赫見蔣女躺在床上已無呼吸心跳，蔡男則陳屍浴室內。警方經採證現場並無打鬥跡象，初步排除外力介入，但在房內桌上發現已開封的毒品咖啡包及K他命殘渣袋，懷疑蔣女疑因吸毒過量暴斃。
警方通知家屬到場處理後事，雙方家屬對死因並無意見，2人確切死因仍待檢察官相驗釐清。
