影／疑投資糾紛離職員工砍前老闆致命危 被害人父親全程目堵

台中一家烤漆廠離職員工張姓男子疑與前老闆陳姓男子有投資等糾紛，他今天早上持水果刀到前老闆的父親租屋處，以刀扺住脖子要脅叫被害人回家後，陳男父親目睹兒子被對方猛砍脖子一刀，張男行兇後騎車逃逸，被害人命危，豐原警方迅速逮到兇嫌，目前正調查中。

據了解，25歲張姓男子曾在37歲陳姓男子的烤漆廠工作，後來離職，二人曾有工作和投資金錢問題糾紛，張男多次到陳男父親位於豐原區豐南街租屋處鬧事，因為陳男常到父親租屋處，附近居民說，陳男父親與鄰居相處和善，對兒子與離職員工的糾紛感到無奈。

張男今天上午持水果刀到陳男父親租屋處尋仇，陳男不在，張男用刀抵住對方父親脖子，要求叫其子回家處理；陳男接到電話趕到父親租屋處，一進屋內立即被對方拿水果刀往左頸砍一刀後騎車逃逸，消防隊救護車到場時，被害人疑因失血過多已無呼吸心跳，送衛福部豐原醫院急救後恢復生命跡象，手術中。

豐原警分局合作派出所今天上午9時11分接獲通報，豐原區豐南街240巷某民宅發生砍傷案件。37歲陳姓男子遭人砍傷，已由救護人員緊急送醫搶救中。