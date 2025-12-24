影／新北男從桃園開車到五股沿途吸毒 停在馬路中昏睡被捕

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名男子昨晚駕駛小貨車疑自桃園出發便沿路吸毒，中途於五股停在馬路中睡著造成後方車流回堵，員警趕抵發現他鼻孔沾到白粉，車內搜出K他命，經唾液試劑快篩呈現毒品陽性反應，涉犯毒駕公共危險罪當場逮捕。

警方昨晚7時許獲報趕抵五股、蘆洲交界的鴨母港溝截流站前方，發現1輛小貨車熄火停在沒有交通號誌的中興路二段182巷口，40歲林姓司機趴在方向盤昏睡，後方車輛大排長龍，路已完全被堵死。

員警叫醒林男引導下車，發現他意識不清眼神呆滯、鼻孔沾有不明白色粉末，接著檢視車內便在排檔桿旁、右前座椅上各找到1小包K他命共2.31公克，立即上銬逮捕，林男還恍神大聲嚷嚷著「K仔啦」！

他自稱下班駕駛貨車從桃園出發準備返回五股成泰路四段住處，坦承開車吸毒，途經事發地點因手排貨車離合器操作不當導致車輛熄火，神智不清渾然不知自己趴在方向盤昏睡。

由於唾液試劑快篩呈現毒品陽性反應，林男涉嫌毒駕，除依道路交通管理處罰條例第35條舉發、移置保管車輛，警詢後依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

