影／火鍋店用餐遭人持刀棍追殺 男身中數刀 5嫌落網全聲押
新北市王姓男子前晚在永和區1間火鍋店用餐，宊遭5名男子涉嫌持刀棍追殺，王男雙臂及腿遭砍數刀，送醫急救撿回一命，涉案5嫌昨全數落網，警詢後昨依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後昨向法院聲押5嫌。
新北市警方前晚9時許獲報，永和區福和路1間麻辣火鍋店發生流血衝突，員警迅速趕抵發現33歲王姓男子雙手臂及腿部遭利刃砍傷，血流不止，緊急送醫搶救後，撿回一命。
經查，王男時在火鍋店內用餐，突然4名手持刀棍男子追砍，眾人得手後隨即四散逃逸。新北市大刑大偵五隊、偵六隊、永和警分局偵查隊及新生派出所共組專案小組，經擴大調閱周邊監視器，迅速掌握犯嫌犯案使用車輛。
警方專案小組以車追人，昨天凌晨2時先在林口區查獲涉案犯嫌陳姓男子（26歲）到案，隨後於凌晨3時在永和區拘提共犯李姓男子等3人到案，昨晚7時在淡水區逮捕因案通緝中的幕後主嫌王姓男子（27歲）到案。
據了解，陳男等犯嫌供稱，作案刀具已丟棄河堤，警方起獲球棒1支，全案疑主嫌王男與被害人有債務糾紛，確實案發動機有待警方持續釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言