快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

影／火鍋店用餐遭人持刀棍追殺 男身中數刀 5嫌落網全聲押

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市王姓男子前晚在永和區1間火鍋店用餐，宊遭5名男子涉嫌持刀棍追殺，王男雙臂及腿遭砍數刀，送醫急救撿回一命，涉案5嫌昨全數落網，警詢後昨依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後昨向法院聲押5嫌。

新北市警方前晚9時許獲報，永和區福和路1間麻辣火鍋店發生流血衝突，員警迅速趕抵發現33歲王姓男子雙手臂及腿部遭利刃砍傷，血流不止，緊急送醫搶救後，撿回一命。

經查，王男時在火鍋店內用餐，突然4名手持刀棍男子追砍，眾人得手後隨即四散逃逸。新北市大刑大偵五隊、偵六隊、永和警分局偵查隊及新生派出所共組專案小組，經擴大調閱周邊監視器，迅速掌握犯嫌犯案使用車輛。

警方專案小組以車追人，昨天凌晨2時先在林口區查獲涉案犯嫌陳姓男子（26歲）到案，隨後於凌晨3時在永和區拘提共犯李姓男子等3人到案，昨晚7時在淡水區逮捕因案通緝中的幕後主嫌王姓男子（27歲）到案。

據了解，陳男等犯嫌供稱，作案刀具已丟棄河堤，警方起獲球棒1支，全案疑主嫌王男與被害人有債務糾紛，確實案發動機有待警方持續釐清。

新北市王姓男子前晚在永和區1間火鍋店用餐，宊遭5名男子涉嫌持刀棍追殺，王男雙臂及腿遭砍數刀，送醫急救撿回一命，涉案5嫌昨全數落網，警詢後檢方全聲押。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子前晚在永和區1間火鍋店用餐，宊遭5名男子涉嫌持刀棍追殺，王男雙臂及腿遭砍數刀，送醫急救撿回一命，涉案5嫌昨全數落網，警詢後檢方全聲押。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子前晚在永和區1間火鍋店用餐，宊遭5名男子涉嫌持刀棍追殺，王男雙臂及腿遭砍數刀，送醫急救撿回一命，涉案5嫌昨全數落網，警詢後檢方全聲押。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子前晚在永和區1間火鍋店用餐，宊遭5名男子涉嫌持刀棍追殺，王男雙臂及腿遭砍數刀，送醫急救撿回一命，涉案5嫌昨全數落網，警詢後檢方全聲押。記者王長鼎／翻攝

永和 火鍋

延伸閱讀

影／詐團金主睡夢中落網…拿友人身分證想蒙混 堅持要請律師露餡

詐團主嫌監獄關…共犯在外搞假投資軟體 騙54人金額破億 全數落網

影／高雄捷運連遭謊報有炸彈客 男逃台南落網遭聲押

大鯊魚現蹤嘉義東石外海落網 學者鑑識鯊種拍賣價曝

相關新聞

影／新北男從桃園開車到五股沿途吸毒 停在馬路中昏睡被捕

新北市1名男子昨晚駕駛小貨車疑自桃園出發便沿路吸毒，中途於五股停在馬路中睡著造成後方車流回堵，員警趕抵發現他鼻孔沾到白粉...

影／火鍋店用餐遭人持刀棍追殺 男身中數刀 5嫌落網全聲押

新北市王姓男子前晚在永和區1間火鍋店用餐，宊遭5名男子涉嫌持刀棍追殺，王男雙臂及腿遭砍數刀，送醫急救撿回一命，涉案5嫌昨...

影／台中皮條客兼販毒「一通電話到你家」 警扣15萬毒品檢起訴

台中市張姓男子是皮條客，旗下有三名傳播小姐，近月間還從事販售安非他命等毒品，標榜「一條龍」、「一通電話到你家」的服務，台...

局長才閃辭又負傷 廉政署今搜索台南市消防局查民間捐贈車輛疑涉貪

廉政署今天清晨派出廉政人員前往台南市消防局永華消防中心搜索，據了解，廉政人員進入六樓局長室旁的秘書室，以及災害搶救科、車...

調查局曝保管大麻「壓力倍增」、容量不足 想提前銷毀…法院不准

警政署保三總隊去年在台中破獲豪宅種大麻案，查扣上百棵活株、大量乾燥成品，全案現由台中地院審理中，負責保管這批大麻的法務部...

影／北捷又傳暴力事件 老翁遭控打頭扯髮攻擊年輕女子

台北捷運又發生暴力事件！昨晚新蘆線有1名68歲老翁被眾多乘客指控因為人多擠不上車便對其他乘客叫囂，並辱罵攻擊1名拿手機錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。