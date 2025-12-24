影／火鍋店用餐遭人持刀棍追殺 男身中數刀 5嫌落網全聲押

新北市王姓男子前晚在永和區1間火鍋店用餐，宊遭5名男子涉嫌持刀棍追殺，王男雙臂及腿遭砍數刀，送醫急救撿回一命，涉案5嫌昨全數落網，警詢後昨依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後昨向法院聲押5嫌。

新北市警方前晚9時許獲報，永和區福和路1間麻辣火鍋店發生流血衝突，員警迅速趕抵發現33歲王姓男子雙手臂及腿部遭利刃砍傷，血流不止，緊急送醫搶救後，撿回一命。

經查，王男時在火鍋店內用餐，突然4名手持刀棍男子追砍，眾人得手後隨即四散逃逸。新北市大刑大偵五隊、偵六隊、永和警分局偵查隊及新生派出所共組專案小組，經擴大調閱周邊監視器，迅速掌握犯嫌犯案使用車輛。

警方專案小組以車追人，昨天凌晨2時先在林口區查獲涉案犯嫌陳姓男子（26歲）到案，隨後於凌晨3時在永和區拘提共犯李姓男子等3人到案，昨晚7時在淡水區逮捕因案通緝中的幕後主嫌王姓男子（27歲）到案。