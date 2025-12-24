快訊

影／台中皮條客兼販毒「一通電話到你家」 警扣15萬毒品檢起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子是皮條客，旗下有三名傳播小姐，近月間還從事販售安非他命毒品，標榜「一條龍」、「一通電話到你家」的服務，台中市刑大獲報後，今年7月間收網抓人，查扣市價約15萬元毒品，張被依毒品罪送辦，檢方近日偵結起訴，台中地院裁定接押。

台中市刑大偵二隊、第六警分局西屯所今年間獲報，張姓男子（38歲）涉嫌販毒，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

檢警調查，張男平時擔任皮條客工作，載運傳播小姐時，另有販售毒品情事，強調「一條龍」式服務，透過通訊軟體接單，標榜親送到府原則，不論是汽車旅館或是住處，都是「一通電話到你家」。

檢警在今年7月間收網，當場查扣張持有安非他命2包（重1.6公克）、K他命2包（重22.86公克）、混合型毒品咖啡包109包、依托咪酯4瓶（重24.96公克）、依托咪酯煙彈3顆、封膜機4台、酒精燈、磅秤、小冰箱1台及手機等證物，毒品初估市價約15萬元。

全案警詢後依毒品罪送辦，檢方依毒品罪聲押獲准，近日偵結，依毒品案起訴，移審台中地院後，法院裁定接押。

台中市張姓男子除擔任皮條客外，還運送毒品販售，檢警今年7月收網抓人，查扣市價15萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
