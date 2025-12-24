調查局曝保管大麻「壓力倍增」、容量不足 想提前銷毀…法院不准

警政署保三總隊去年在台中破獲豪宅種大麻案，查扣上百棵活株、大量乾燥成品，全案現由台中地院審理中，負責保管這批大麻的法務部調查局稱，局內專庫容量不足並坦言「保管壓力倍增」，經檢方聲請提前銷毀；中院認為大麻無立即危險，保管應是行政作為改善，裁定駁回，可抗告。

全案緣於，保三警方去年2月破獲黃男為首等4人，把北屯區1處豪宅當成大麻農場種植，查扣121株大麻活株、大量成品，經檢方依毒品罪嫌起訴。

台中地檢聲請指出，扣案的大麻活株、成品現由調查局保管，但對方來函表示其毒品專庫容量不足，且已無多餘空間因應，有不便保管情形，向法院聲請宣告毀棄大麻活株等扣案物。

台中地院指出，毒品危害防制條例第18條第2項規定，查獲易生危險、有喪失毀損之虞、不便保管或保管需費過巨的毒品，經取樣後於判決確定前得銷毀之。

中院查，調查局雖表示近年緝獲大麻毒品數量劇增，導致局內毒品專庫容量不足，且無多餘空間因應「保管壓力倍增。」

調查局還說，大麻毒品易受潮腐壞及膨脹，破壞保存毒品封緘紙箱完整性，為維護保管獲案毒品證物完整性及局內毒品專庫安全容量，請向法院聲請獲案毒品提前銷毀裁定核發處分命令。

中院指出，調查局並未認定本案的大麻「將產生危險」，或如不及時抽樣銷毀，將有立即喪失毀損可能，根據調查局函文可知，其僅認毒品專庫的整體容量不足，無多餘空間因應，並未具體說明本案大麻有何已達急迫，而顯然不能保管、或耗費甚鉅程度情事。

中院也表示，就算本案大麻數量不少，可能造成保管機關不便，但此屬行政機關權責上應以行政作為改善處理，難因此遽認本案大麻毒品已達須立即毀棄或取樣後銷毀，否則將有害公共利益的急迫程度。