局長才閃辭又負傷 廉政署今搜索台南市消防局查民間捐贈車輛疑涉貪

廉政署今天清晨派出廉政人員前往台南市消防局永華消防中心搜索，據了解，廉政人員進入六樓局長室旁的秘書室，以及災害搶救科、車輛保養場蒐集並帶回「高壓細水霧幫浦消防車」相關資料，目前已完成並離去。消防局表示，積極配合調查，後續待釐清將進一步說明。

由於消防局前局長李明峯本月12日閃辭，17日晚間傳出在旅館負傷送醫，雖然對外界的說法是「喝多了又與妻子吵架所致」，閃辭又負傷招致傳言紛紛；國民黨議員蔡育輝受訪說，外界傳言很多，社會最關心的是案件是否涉及弊案、但在真相未明前，不應隨意揣測或下定論。

今天傳出廉政署搜索消防局，台南地檢署僅證實有偵辦貪瀆案件，但目前執行中，不便說明；據了解，廉政署偵辦案由為「民間捐贈救災車輛，相關人員是否從中獲利」，所指車輛為價值逾250萬的「高壓細水霧幫浦消防車」，因此帶走捐贈車輛資料及相關捐贈細節、名單。

由於今年8月2日，有人匿名在「靠北消防3.0」粉絲專頁發文爆料「消防月曆XX公司就是XX公司，都是同一位美女老闆，這位老闆還和誰在一起，從消防月曆、各分隊17車以及最近展示刀鋒瞄子的廠商，竟然都是同一位，哇塞！這是真的嗎？如果是真的，真是太勁爆了吧！」

貼文寫下「試問哪個縣市8年來，從上到下都幫固定廠商呢？月曆廠商如何得標的？17車廠商如何得標的？那不就是圖利嗎」、「為何要大家買17車呢？為何參與這些幫助業者的人都會升官呢？難怪從月曆的承辦科長也榮升？承辦人也榮升？17車的分隊長也榮升？」