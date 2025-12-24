快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

影／北捷又傳暴力事件 老翁遭控打頭扯髮攻擊年輕女子

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台北捷運又發生暴力事件！昨晚新蘆線有1名68歲老翁被眾多乘客指控因為人多擠不上車便對其他乘客叫囂，並辱罵攻擊1名拿手機錄影的年輕小姐，小姐亦反擊踢他膝蓋。警方獲報趕抵三重國小站，依法受理2人互告傷害。

事後有不少人在Threads留言說明當時情況，根據描述，昨晚6點半左右正值交通尖峰時段，北捷新莊蘆洲線車廂相當擁擠，杜姓老翁自民權西路站上車時，差點擠不上車一直叫囂，甚至還把別人推出車外，遭其他乘客指責。

列車繼續行駛過大橋頭站之後，23歲林姓女子拿出手機拍攝，引起杜姓老翁惱羞成怒動手將她手機拍打掉落，林女反擊踢他膝蓋，老翁更怒毆打林女頭部、發狠扯她的頭髮，雙方激烈爭執互相拉扯推擠發生肢體衝突。

現場一片慌張混亂，其他乘客立刻按鈴緊急通報站務人員，還有人指責老翁專挑女生欺負，先跟旁邊的成年男子起口角沒有動手，卻辱罵攻擊女生。林女事後表示當時「大家都很緊張，但是很堅強的保護我，真的太感激不盡。」

列車行駛至三重國小站，雙方被保全人員帶至服務台，三重警分局獲報派員到場處理，肢體衝突造成杜姓老翁右膝紅腫、林女頭部受傷，2人均表示要提告傷害。警方將雙方帶回派出所依法受理，警詢後案件將函送新北地檢署偵辦。

杜姓老翁被指控辱罵攻擊1名拿手機錄影的年輕小姐，他向警方說明將對方手機拍打摔落地上之後遭反擊踢踹膝蓋，周邊的乘客就哇哇叫。記者林昭彰／翻攝
杜姓老翁被指控辱罵攻擊1名拿手機錄影的年輕小姐，他向警方說明將對方手機拍打摔落地上之後遭反擊踢踹膝蓋，周邊的乘客就哇哇叫。記者林昭彰／翻攝
杜姓老翁被指控辱罵攻擊1名拿手機錄影的年輕小姐，他向警方說明將對方手機拍打摔落地上之後遭反擊踢踹膝蓋，周邊的乘客就哇哇叫。記者林昭彰／翻攝
杜姓老翁被指控辱罵攻擊1名拿手機錄影的年輕小姐，他向警方說明將對方手機拍打摔落地上之後遭反擊踢踹膝蓋，周邊的乘客就哇哇叫。記者林昭彰／翻攝

台北捷運 三重

延伸閱讀

臉書假冒中醫師講神效 老翁心動到銀行要匯2萬元買藥被勸阻

台北車站M7出口悼念空間 北捷籲勿放飲料食品

北捷旅客傷亡最高賠500萬

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

相關新聞

檢警今重返張文「所有犯罪現場」3D掃描 最陽春模型一天就可重建

張文犯下台北車站、中山誠品南西一帶隨機攻擊案，為完整還原犯案動線與分析現場環境，承辦主任檢察官曾揚嶺今天和台北市警局鑑識...

影／新北男從桃園開車到五股沿途吸毒 停在馬路中昏睡被捕

新北市1名男子昨晚駕駛小貨車疑自桃園出發便沿路吸毒，中途於五股停在馬路中睡著造成後方車流回堵，員警趕抵發現他鼻孔沾到白粉...

影／火鍋店用餐遭人持刀棍追殺 男身中數刀 5嫌落網全聲押

新北市王姓男子前晚在永和區1間火鍋店用餐，宊遭5名男子涉嫌持刀棍追殺，王男雙臂及腿遭砍數刀，送醫急救撿回一命，涉案5嫌昨...

影／台中皮條客兼販毒「一通電話到你家」 警扣15萬毒品檢起訴

台中市張姓男子是皮條客，旗下有三名傳播小姐，近月間還從事販售安非他命等毒品，標榜「一條龍」、「一通電話到你家」的服務，台...

局長才閃辭又負傷 廉政署今搜索台南市消防局查民間捐贈車輛疑涉貪

廉政署今天清晨派出廉政人員前往台南市消防局永華消防中心搜索，據了解，廉政人員進入六樓局長室旁的秘書室，以及災害搶救科、車...

調查局曝保管大麻「壓力倍增」、容量不足 想提前銷毀…法院不准

警政署保三總隊去年在台中破獲豪宅種大麻案，查扣上百棵活株、大量乾燥成品，全案現由台中地院審理中，負責保管這批大麻的法務部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。