老爸砍人兒滅證！大溪白牌車行老闆揪輸贏 尋仇兄弟遭砍斷手腳
桃園劉姓男子在大溪經營白牌車行，李姓兄弟因故與車行運將起衝突，今年4月30日晚間上門討說法，劉男揪兒與友人分持西瓜刀與空氣槍殘暴狂砍，致李姓兄弟斷肢削肉，冷血兒還幫忙丟刀滅證，桃園地檢署依殺人未遂等罪將劉姓父子等4人起訴，劉子遭求重刑。
起訴指出，事件起因於49歲劉姓車行老闆旗下司機與李姓男子等3人發生乘車口角，綽號龍哥的劉男不滿李男等人上門理論，竟夥同26歲兒子、43歲高姓及51歲朱姓友人預謀伏擊，當李男等人抵達時，高男率先持空氣槍朝人群射擊，現場氣氛瞬間引爆。
劉男手持西瓜刀猛力揮砍，導致李兄的右手掌遭砍斷，動脈與神經缺損、左手臂削肉見骨、身體多處受刀傷及槍擊痕；李弟左手中指及無名指遭砍斷，創傷性截肢、雙側臉頰槍擊痕、全身多處切割傷，雖經救治保住性命，但傷勢已造成永久性損害。
檢警調查，劉男的兒子見李姓兄弟奄奄一息倒地，不僅未勸阻，還在旁叫囂指引同夥追殺，並將犯案用的西瓜刀丟棄在石牆草叢企圖隱匿證據，朱男則持高爾夫球桿加入圍毆。
檢方調查後，將劉男、高男涉犯殺人未遂、聚眾施強暴首謀及下手實施等罪；朱男及劉子涉犯傷害、聚眾施強暴及隱匿證據等罪；針對劉子矢口否認犯行、企圖在法庭上「訛演」認罪以求輕判的投機態度，檢方特別請求法院從重量刑，維法治尊嚴。
