退房時間到未現身電話也不接 泰山摩鐵房務開門見這幕嚇壞

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市泰山區1間摩鐵發生2死命案。投宿摩鐵的28歲蔡男及26歲蔣女今天上午因未退房，房務人員致電未接，持備用鑰匙開門查看，赫見2人在房內失去呼吸心跳，送醫後仍不治。警方採證發現2人無明顯外傷，確切案發經過及2人關係仍待釐清。

林口警分局今天上午8時36分獲報，泰山區中港西路1間汽車旅館內有房客需救護。警員及救護人員到場，發現28歲蔡男及26歲蔣女失去呼吸心跳，蔡男頸部有勒痕，蔣女身上則有針孔，緊急將2人分送輔大醫院及台北醫院，但經及救護仍宣告不治。

據了解，汽車旅館房務人員今天上午8時許見退房時間已到，但蔡男及蔣女卻未退房，致電房內也都未接，房務人員擔心發生意外，立即持備用鑰匙打開房門，不料卻驚見2人皆已無呼吸心跳，嚇得趕緊報警。

警方立即圍起封鎖線進行採證，初步查看2人一起入住，目前已通知雙方家屬前來製作筆錄，以釐清雙方關係及確切案發原因。

新北市泰山區這間汽車旅館今天上午驚傳2死命案。記者黃子騰／翻攝
救護人員獲報趕抵該汽車旅館。記者黃子騰／翻攝
