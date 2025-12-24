聽新聞
0:00 / 0:00
退房時間到未現身電話也不接 泰山摩鐵房務開門見這幕嚇壞
新北市泰山區1間摩鐵發生2死命案。投宿摩鐵的28歲蔡男及26歲蔣女今天上午因未退房，房務人員致電未接，持備用鑰匙開門查看，赫見2人在房內失去呼吸心跳，送醫後仍不治。警方採證發現2人無明顯外傷，確切案發經過及2人關係仍待釐清。
林口警分局今天上午8時36分獲報，泰山區中港西路1間汽車旅館內有房客需救護。警員及救護人員到場，發現28歲蔡男及26歲蔣女失去呼吸心跳，蔡男頸部有勒痕，蔣女身上則有針孔，緊急將2人分送輔大醫院及台北醫院，但經及救護仍宣告不治。
據了解，汽車旅館房務人員今天上午8時許見退房時間已到，但蔡男及蔣女卻未退房，致電房內也都未接，房務人員擔心發生意外，立即持備用鑰匙打開房門，不料卻驚見2人皆已無呼吸心跳，嚇得趕緊報警。
警方立即圍起封鎖線進行採證，初步查看2人一起入住，目前已通知雙方家屬前來製作筆錄，以釐清雙方關係及確切案發原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言