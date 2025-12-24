應曉薇法庭暴哭辯沒收賄 建議審判長用「虎頭鍘」斬了檢察官

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案進入最後階段，合議庭今天傳喚台北市議員應曉薇最後陳述，應在法庭痛哭到不能自己；應表示，她曾是10大明星，累積豐厚的收入，沒有收賄動機，建議審判長用「虎頭鍘」斬了檢察官。

全案審判柯文哲等11人，威京集團財務經理張志澄率先辯結，陸續共8人辯結，張志澄辯論完畢，審判長日前諭示全案明年3月26日宣判。

應曉薇今天出庭表示，她身為地方民意代表，職責就是接受人民的陳情，一個沒有證據力的京華城案，自始至終面對所有的陳情她就是盡我議員職務交給專業處理，儘量讓陳情人充分表達意見「我到底做錯什麼事了？」

應說，她18歲就從事演藝工作，從電影和在早年只有三家電視台的時代，主演過太多經典名片和一系列膾灸人口連續劇的女主角，餐廳秀、工地秀的全國各地邀約，曾經被評選台灣10大明星之列，在當時就累積很豐厚的收入，從來沒有收賄的動機。

應曉薇表示，她最紅的就是主演「包青天」，包公入陰間審案為什麼判不到壞人？因為殺人的都不在地獄裡、殺人的都在外面逍遙，還說「報告審判長，請用虎頭鍘斬了林俊言」。

應曉薇說，擔任市議員15年來，一直心心念念弱勢市民，她相信人在做天在看，凡走過必留下痕跡；應說，她連任四屆台北市議員，代表民眾對她問政服務的肯定和未來的期待，她尊重檢察官和法官的審理，又害怕沈默、禮貌讓合議庭受檢察官不實的指控的影響。

應說，15年的議員工作從未向任何陳情人索賄，包括她在出事前還協助處理台北市最大重建的中正區新隆社區，四處奔走開了40場的協調會「上看500億元都更案我有特別立場嗎？」

應曉薇說，這1年她身陷囹圄，但告訴自己士可殺不可辱，她上有母、下有女，政治只是一時的，從事民意代表只是想回饋社會，必須誓死捍衛她以及家人的尊嚴。

應曉薇說，她是以第一名的成績在這屆的議員選舉當選台北市議員，羈押前2天還在宜蘭監獄服務，不久後就掉入萬丈深淵；她不怨天尤人，但終於體驗認識到政治的殘酷可怕，此刻只想要司法能夠還她清白，一如她當年洗淨鉛華退出演藝圈一樣。