豐原砍人案件警方迅速逮到兇嫌 兩人熟識疑因恩怨引發衝突

台中豐原今天早上發生砍人案，被害人經急救已恢復生命跡象，警方迅速逮捕25歲張姓男子涉案，正帶回派出所調查中。

豐原警分局合作派出所今天上午9時11分接獲通報，豐原區豐南街240巷某民宅發生砍傷案件。一名37歲陳姓男子遭人砍傷，已由救護人員緊急送醫救治，目前仍在搶救中。

為迅速釐清案情，豐原警分局立即成立專案小組，並擴大調閱周邊監視器畫面進行追查。初步了解，雙方為熟識關係，疑因恩怨糾紛引發衝突，經鎖定25歲張姓男子涉有重嫌，豐原分局發動所有警力全力查緝，已於今天11時在神岡區神洲路一帶查獲犯嫌，豐原分局已將張嫌帶返駐地釐清犯案原因與動機中。