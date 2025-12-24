聽新聞
影／豐原發生砍人案男子命危 警鎖定25歲男子涉案
台中市豐原區今天發生砍人案，37歲男子被刀砍重傷命危，警方已鎖定25歲男子追捕中。
兇嫌今天到民宅尋仇，被害人父親在家，被要求叫兒子回家後，兇手在被害人父親面前狂砍後騎車逃跑。
附近居民說，北捷剛發生隨機殺人案，現場豐原發生砍人案，人心惶惶。
豐原警分局合作派出所今天上午9時11分接獲通報，豐原區豐南街240巷某民宅發生砍傷案件。一名37歲陳姓男子遭人砍傷，已由救護人員緊急送醫救治，目前仍在搶救中。
為迅速釐清案情，豐原警分局立即成立專案小組，並擴大調閱周邊監視器畫面進行追查。目前已鎖定25歲張姓男子涉有重嫌。初步了解，雙方為熟識關係，疑因恩怨糾紛引發衝突，警方正積積極展開調查，全力將犯嫌查緝到案，以釐清相關案情。
合作派出所所長陳盈延呼籲，民眾如有糾紛，應尋求正當途徑解決，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴懲不貸，全力維護市民安全生活環境。
