影／詐團金主睡夢中落網...拿友人身分證想蒙混 堅持要請律師露餡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

高雄市吳姓男子為首的詐騙集團，涉以「資豐e點通」軟體詐騙民眾，至少54人受騙，損失破億元，其中陳姓水房金主睡夢中在住處落網，不過陳拿出與他長相相似九成的友人身分證，企圖蒙混過關，不過因陳堅持找律師，警方聯絡其家人時，告知「他在房間睡覺阿」，戳破謊言，也讓他多被一條偽造文書罪，陳落網後因涉他案，直接發監執行。

刑事局電偵大隊偵二隊破獲吳姓男子為首的詐騙集團，分8波搜索，在北中南等7地，帶回30名涉案人，初步清查至少有54人被騙上億元，已確認被害人有19人，損失破2000萬元。

檢警今年7月查緝幕後陳姓水房金主（34歲），趁陳男在睡夢中行動，辦案人員要求陳拿出身分證確認身分時，陳睡眼惺忪，不慌不忙的拿出友人的身分證件，還熟背劉姓友人身分證號，加上身分證上的照片，與陳男長相有九成相似，讓辦案人員第一時間誤信陳即是劉。

陳男被帶回警方駐地偵訊時，陳男堅持要請律師，警方因此依陳男提供的身分證件，找到劉姓男子的家人，詢問劉男家人是否請律師時，劉男家人卻回「他（劉）沒有被抓阿，他在家裡睡覺」，讓辦案人員戳破陳男冒用身分的謊言，讓他多背一條偽造文書罪。

陳男因另涉毒品案，已被高雄地院判刑5年6月，但陳拿著友人的身分證，逃亡5年，直至今年才落網，警詢後依毒品、偽造文書、洗錢、詐欺等罪，移送高雄地檢署偵辦，檢方訊後發監執行。

高雄市吳姓男子（37歲）夥同竹聯幫明仁會共犯，開發「資豐e點通」軟體，以投資抽籤未上市股票誆騙民眾，至少有54人被害，損失破億元，刑事局在去年初獲報後，展開8波搜索，偵查期間，吳已因另案入獄，但其他共犯仍持續犯行，檢警帶回涉案30人，其中三人因涉他案，發監執行，二人羈押，其餘涉案人獲交保。

高雄市吳姓男子籌組詐騙集團牟利破億元，檢警8波收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
