網路貼文稱隨機攻擊「何不等跨年開車撞人？」 男遭聲押法官沒准

北市日前發生隨機攻擊案，林姓男子卻上網發文稱「何不等到跨年開車撞人？」，檢警調前天循線將其拘提到案，依恐嚇公眾等罪嫌送辦，士林地檢訊後認其有反覆實施之虞，昨向法院聲請羈押，但士林地院審理後認無羈押必要，改令責付看管。

據悉，1219隨機攻擊案發生後，年約30歲林男上網發文，問「何不等到跨年開車撞人？」，並提及隨機攻擊案凶嫌「是不是都勇者？」，相關貼文引發網友議論，檢警調單位獲悉後立即介入偵辦，前天執行拘提搜索，依法偵辦。