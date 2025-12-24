快訊

網路貼文稱隨機攻擊「何不等跨年開車撞人？」 男遭聲押法官沒准

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市日前發生隨機攻擊案，林姓男子卻上網發文稱「何不等到跨年開車撞人？」，檢警調前天循線將其拘提到案，依恐嚇公眾等罪嫌送辦，士林地檢訊後認其有反覆實施之虞，昨向法院聲請羈押，但士林地院審理後認無羈押必要，改令責付看管。

據悉，1219隨機攻擊案發生後，年約30歲林男上網發文，問「何不等到跨年開車撞人？」，並提及隨機攻擊案凶嫌「是不是都勇者？」，相關貼文引發網友議論，檢警調單位獲悉後立即介入偵辦，前天執行拘提搜索，依法偵辦。

士林地檢署檢察官複訊後認定，林男涉嫌恐嚇公眾、煽惑他人犯罪、恐嚇罪等，有反覆實施犯罪之虞，為避免危害擴大，向法院聲請羈押；士林地院收件後昨漏夜開庭審理，法官認林男無羈押必要，裁定責付看管替代羈押，林男深夜離開法院，由母親帶回。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

