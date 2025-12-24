校園割頸案二審 改判郭12年、林11年

新北少年割頸案二審宣判，被害家屬（圖）不滿判決結果。圖／聯合報系資料照片

新北市楊姓男國中生前年在校園被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判決九年、八年徒刑。案件上訴，台灣高等法院昨改判郭十二年、林十一年徒刑。

新北市長侯友宜昨表示，他完全能夠感受到被害者的傷痛，司法正義是最後一道防線，應該讓被害者的傷痛能夠減少到最低，對加害者更應從重量刑，讓正義能夠回歸。

律師歐蕙甄說，一二一九事件後，看到這樣的判決讓人心痛，如此凶殘的案件如果只科以目前刑度，家長會人心惶惶，深怕無法有效遏止校園暴力。法院量刑普遍低於預期，希望司法可以正視被害者家屬與社會的強烈不滿，好好檢討長期以來的輕刑傾向。

依少年事件處理法規定，判有期徒刑的少年有悛悔實據者，服刑逾三分之一後得予假釋，郭姓少年最快服刑滿四年、林女服刑逾三年就可聲請假釋。假釋期間應付保護管束。

高院表示，二審將郭姓少年、林姓少女送請醫療機構，針對兩人提出評估結果、再犯風險及具體處遇建議內容，作出少年事件處理程序審前調查報告，一審犯行事證明確，但未及審酌此份報告，考量量刑基礎、處遇因子有變更，因此改判郭十二年、林十一年徒刑。

林前年十二月廿五日至隔壁班找熟識的女同學聊天，被楊質疑「妳又不是我們班的」，要求離去，林甩門離開後，要求郭姓乾哥幫忙出氣；郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，被送醫經葉克膜急救仍不治，郭、林事後被裁定收容。

檢警查出，郭在案發前剛離開少年觀護所，平時與林混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校行徑囂張。檢方依殺人罪起訴郭、林，一審認為適用刑法減刑，且兩人於少觀所分別經多次諮商、晤談，已漸能覺察反省自身的過錯，各判九年、八年徒刑。

民事部分，一審今年九月判郭、林及法定代理人應連帶賠償楊的父母九三八萬餘元，而郭與其父親提起上訴，並且聲請訴訟救助。

高院上月底裁定，認為郭與父親以無資力聲請法律扶助獲准，依法應裁准訴訟救助，意指郭與父親暫時免繳十六萬餘元裁判費用，由國庫墊付。