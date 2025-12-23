快訊

大陸冷氣團這日來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

嗆「開槍盧秀燕腦門」還號召掃射 台中脫序女警慘遭收押

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

北市隨機攻擊案釀死傷 男上網問「何不等跨年？」遭逮聲押

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市日前發生隨機攻擊案釀4死11傷，林姓男子卻上網發文稱「何不跨年開車撞人？」，檢警調獲悉介入鎖定其身分，昨將林男拘提到案，詢後依恐嚇公眾罪嫌送辦，檢方今複訊後認林有反覆實施犯罪之虞，晚間向法院聲請羈押。

士林地檢署表示，檢察官指揮調查局台北市調查處、台北市警局士林分局偵辦林男涉嫌上網發布恐嚇及煽惑他人犯罪的言論案，昨晚將林拘提到案，並搜索其住處，連夜對扣案手機進行數位鑑識釐清案情，經複訊後認林男涉嫌恐嚇公眾、煽惑他人犯罪、恐嚇罪等，有反覆實施犯罪之虞，為避免危害擴大，向法院聲請羈押。

據悉，1219隨機攻擊案發生後，年約30歲林男上網發文，問「何不等到跨年開車撞人？」，並提及隨機攻擊案凶嫌「是不是都勇者？」，相關貼文引發網友議論，檢警調單位獲悉後立即介入偵辦，昨執行拘提搜索，依法偵辦。

檢警調獲悉介入鎖定其身分，昨將林男拘提到案，詢後依恐嚇公眾罪嫌送辦。圖／調查局提供
