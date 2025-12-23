北市隨機攻擊案釀死傷 男上網問「何不等跨年？」遭逮聲押

北市日前發生隨機攻擊案釀4死11傷，林姓男子卻上網發文稱「何不跨年開車撞人？」，檢警調獲悉介入鎖定其身分，昨將林男拘提到案，詢後依恐嚇公眾罪嫌送辦，檢方今複訊後認林有反覆實施犯罪之虞，晚間向法院聲請羈押。

士林地檢署表示，檢察官指揮調查局台北市調查處、台北市警局士林分局偵辦林男涉嫌上網發布恐嚇及煽惑他人犯罪的言論案，昨晚將林拘提到案，並搜索其住處，連夜對扣案手機進行數位鑑識釐清案情，經複訊後認林男涉嫌恐嚇公眾、煽惑他人犯罪、恐嚇罪等，有反覆實施犯罪之虞，為避免危害擴大，向法院聲請羈押。