嗆「開槍盧秀燕腦門」還號召掃射 台中脫序女警慘遭收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台北捷運、中山站19日發生隨機殺人引起恐慌，台中市警局第二分局黃姓女偵查佐當晚起頻在Threas上發偏激言論，揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開三槍。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
台北捷運、中山站19日發生隨機殺人引起恐慌，台中市警局第二分局黃姓女偵查佐當晚起頻在社群Threas上發偏激言論，揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開三槍，甚至還在模仿效應新聞下留言號召掃射，檢方昨緊急拘提黃女到案今依恐嚇公罪等罪嫌聲押禁見，台中地院晚間裁定收押但不禁見。

黃女近期疑情緒不穩，在社群上發文頻繁，但多數指控經查不屬實，二分局也關切其身心狀態，昨晚她又發文稱「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」，並附上台中購物節人形立牌廣告，其中盧的看板臉部遭毀損破壞，二分局發現馬上報請檢方指揮偵辦。

台中地檢指出，黃女12月19日晚上6點起至21日下午3點間，在警職同學通訊軟體LINE群組「台中直直衝」內留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」。

黃還在Threads標題「台中人集合囉！」內文為「#快訊／模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞擷圖貼文下，留言稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」，22日再PO文「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」。

中檢認為，黃女涉及重大暴力犯罪恐嚇言論，內容具體明確，足以引發社會恐慌，嚴重危害公共安全，經防範恐怖攻擊應變小組檢察官林芳瑜指揮，昨晚拘提黃女到案，查扣電話經數位鑑識，今上午解送。

檢方複訊後，認定黃涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全等罪嫌重大，有串證、反覆實施恐嚇之虞，將她向台中地院聲押禁見。

