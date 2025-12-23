「為什麼不等跨年開車撞人」張文攻擊案後不當發言 網友遭檢聲押

檢調破獲林姓網友張貼「張文為什麼不等跨年開車撞人」等言論，涉恐嚇公眾等罪嫌，昨天搜索拘提到案，士檢今晚複訊後向法院聲押。

台北市調查處22日凌晨發現有人於網路平台張貼「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」「張文為什麼不等跨年開車撞人」「會不會社會被隨機殺人教訓之後會越來越好」「該提倡殺人正義」及「隨機殺人預告」等言論，已涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌。

台北市調查處幹員經溯源查知為林姓網友所為，隨即報請士林地方檢察署「防範恐怖攻擊應變小組」主任檢察官劉東昀及檢察官薛人允指揮偵辦，並會同士林分局偵查隊執行搜索、拘提網友到案，今天初詢後解送檢方複訊。

士檢表示，經連夜就扣案手機進行數位鑑識釐清，認定林姓網友被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第153條煽惑他人犯罪及第305條恐嚇等罪嫌，考量他有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，認有羈押必要，向法院聲請羈押。

依據調查局新聞資料，台灣社會近日發生重大無差別攻擊事件，後來衍生多件模仿恐嚇、危害公共安全訊息於網路上散布，調查局迅速應變成立1219反恐專案。呼籲民眾切勿恣意散布、轉傳涉及恐嚇、暴力危安等易造成公眾恐懼擴散的訊息，共同讓社會儘快從重大事件中平復，回復安定秩序。

士檢則表示，依台灣高等檢察署指示，於昨天成立「防範恐怖攻擊應變小組」，已與轄內各司法警察機關完成橫向聯繫，以確保偵查指揮、應變處理與輿情穩定等順暢進行。