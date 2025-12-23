快訊

大陸冷氣團這日來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

嗆「開槍盧秀燕腦門」還號召掃射 台中脫序女警慘遭收押

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

「為什麼不等跨年開車撞人」張文攻擊案後不當發言 網友遭檢聲押

中央社／ 台北23日電

檢調破獲林姓網友張貼「張文為什麼不等跨年開車撞人」等言論，涉恐嚇公眾等罪嫌，昨天搜索拘提到案，士檢今晚複訊後向法院聲押。

台北市調查處22日凌晨發現有人於網路平台張貼「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」「張文為什麼不等跨年開車撞人」「會不會社會被隨機殺人教訓之後會越來越好」「該提倡殺人正義」及「隨機殺人預告」等言論，已涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌。

台北市調查處幹員經溯源查知為林姓網友所為，隨即報請士林地方檢察署「防範恐怖攻擊應變小組」主任檢察官劉東昀及檢察官薛人允指揮偵辦，並會同士林分局偵查隊執行搜索、拘提網友到案，今天初詢後解送檢方複訊。

士檢表示，經連夜就扣案手機進行數位鑑識釐清，認定林姓網友被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第153條煽惑他人犯罪及第305條恐嚇等罪嫌，考量他有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，認有羈押必要，向法院聲請羈押。

依據調查局新聞資料，台灣社會近日發生重大無差別攻擊事件，後來衍生多件模仿恐嚇、危害公共安全訊息於網路上散布，調查局迅速應變成立1219反恐專案。呼籲民眾切勿恣意散布、轉傳涉及恐嚇、暴力危安等易造成公眾恐懼擴散的訊息，共同讓社會儘快從重大事件中平復，回復安定秩序。

士檢則表示，依台灣高等檢察署指示，於昨天成立「防範恐怖攻擊應變小組」，已與轄內各司法警察機關完成橫向聯繫，以確保偵查指揮、應變處理與輿情穩定等順暢進行。

具有反社會的林姓男子在網路張貼「張文為什麼不等跨年開車撞人」文章，遭調查局拘提到案。圖／調查局提供
具有反社會的林姓男子在網路張貼「張文為什麼不等跨年開車撞人」文章，遭調查局拘提到案。圖／調查局提供

恐嚇 殺人 張文 跨年

延伸閱讀

張文冷酷犯行「當壞掉的人成為壞人」掀討論 釋昭慧舉1例反駁

張文1219隨機殺人 父母下跪道歉：犯下滔天大禍會配合司法調查

張文案捷運警察隊長坦承警力有限會扛起責任不逃避 請外界勿苛求捷警

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

相關新聞

嗆「開槍盧秀燕腦門」還號召掃射 台中脫序女警慘遭收押

台北捷運、中山站19日發生隨機殺人引起恐慌，台中市警局第二分局黃姓女偵查佐當晚起頻在社群Threas上發偏激言論，揚言對...

北市隨機攻擊案釀死傷 男上網問「何不等跨年？」遭逮聲押

北市日前發生隨機攻擊案釀4死11傷，林姓男子卻上網發文稱「何不跨年開車撞人？」，檢警調獲悉介入鎖定其身分，昨將林男拘提到...

「為什麼不等跨年開車撞人」張文攻擊案後不當發言 網友遭檢聲押

檢調破獲林姓網友張貼「張文為什麼不等跨年開車撞人」等言論，涉恐嚇公眾等罪嫌，昨天搜索拘提到案，士檢今晚複訊後向法院聲押

手賤亂按警鈴 20歲男涉謊報高雄捷運有炸彈客遭羈押

20歲李姓男子涉謊報高雄捷運有炸彈客；經檢警組成專案小組偵辦，李男今天凌晨在台南被捕，橋檢訊後依涉犯恐嚇公眾等罪嫌聲押，...

北捷攻擊釀4死 男張貼「為什麼不等跨年開車撞人」遭調查局拘提

北車與北捷19日發生無差別殺人事件，釀4死11傷慘劇，引發社會恐慌，調查局發現昨天有網友於網路平台張貼「張文為什麼不等跨...

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 捷警沿線加強巡邏

台北捷運台北車站、中山站商圈上周五發生無差別攻擊事件，釀成4死11傷慘劇。桃園機場今日下午4時左右接獲不肖人士揚言要在桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。