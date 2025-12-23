不明人士揚言桃機、機捷沿線放炸彈 航警局已加強戒備
台北捷運台北車站、中山站商圈上周五（19日）發生無差別攻擊事件，釀成4死11傷慘劇，高雄一名蘇姓男子在事件後隨即發文指「張文、鄭捷都是我的人」，恐嚇跨年夜要幹大事、炸小港機場，昨晚警方逮捕並遭法院裁定羈押。無獨有偶，今天又傳出不肖人士揚言要在桃園機場、桃園機場捷運沿線放置炸彈，但航警局表示今天並未接獲類似消息。
航警局指出，19日發生北車事件後，警方就陸續透過網路搜尋、email等方式，得到攻擊機場的類似貼文，不過ip都在境外，「幾乎每天都有相關通報」，因此從19日起就已加派警力加強戒備，昨天還有發現類似訊息，但今天並沒有。
航警局搶調，已安排保安大隊提高巡邏頻率與見警率，同時強化捷運及交通樞紐連通處監控，並精進應變武裝與科技監控，同時加強可疑人物盤查。呼籲大眾在機場內若發現任何可疑人、事、物，或感受到安全威脅，請保持冷靜並立即撥打 110 報案電話，也可尋求鄰近員警與服務人員協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言