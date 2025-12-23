不明人士揚言桃機、機捷沿線放炸彈 航警局已加強戒備

台北捷運台北車站、中山站商圈上周五（19日）發生無差別攻擊事件，釀成4死11傷慘劇，高雄一名蘇姓男子在事件後隨即發文指「張文、鄭捷都是我的人」，恐嚇跨年夜要幹大事、炸小港機場，昨晚警方逮捕並遭法院裁定羈押。無獨有偶，今天又傳出不肖人士揚言要在桃園機場、桃園機場捷運沿線放置炸彈，但航警局表示今天並未接獲類似消息。

航警局指出，19日發生北車事件後，警方就陸續透過網路搜尋、email等方式，得到攻擊機場的類似貼文，不過ip都在境外，「幾乎每天都有相關通報」，因此從19日起就已加派警力加強戒備，昨天還有發現類似訊息，但今天並沒有。