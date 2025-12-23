北捷攻擊釀4死 男張貼「為什麼不等跨年開車撞人」遭調查局拘提

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

北車與北捷19日發生無差別殺人事件，釀4死11傷慘劇，引發社會恐慌，調查局發現昨天有網友於網路平台張貼「張文為什麼不等跨年開車撞人」等恐嚇言論，台北市調查處旋即溯源在士林區拘提林姓男子到案，初步了解貼文動機是對社會不滿，詢後依恐嚇公眾罪移送士林地檢署，預料聲請羈押。

據調查，無業未婚的林男具反社會人格，他於22日凌晨在網路張貼「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」、「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」、「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「會不會社會被隨機殺人教訓之後會越來越好」、「該提倡殺人正義」及「隨機殺人預告」等言論，涉及危害公眾安全罪。

台北市調查處分析IP位置，溯源查出是林男所為，報請士林地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」主任檢察官劉東昀、檢察官薛人允指揮偵辦，並會同士林分局偵查隊執行搜索、拘提林男到案，今日詢後移送檢方複訊。

據了解，林男是社會邊緣人，反社會傾向強烈，檢方認為有反覆實施之虞，決定聲請羈押。

具有反社會的林姓男子在網路張貼「張文為什麼不等跨年開車撞人」文章，遭調查局拘提到案。圖／調查局提供
具有反社會的林姓男子在網路張貼「張文為什麼不等跨年開車撞人」文章，遭調查局拘提到案。圖／調查局提供

