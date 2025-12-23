不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 捷警沿線加強巡邏

台北捷運台北車站、中山站商圈上周五發生無差別攻擊事件，釀成4死11傷慘劇。桃園機場今日下午4時左右接獲不肖人士揚言要在桃園機場、桃園機場捷運沿線放置炸彈。桃園市捷警隊持續加強巡邏，捷運站體外則由沿線各轄區警方巡邏，目前並未發現可疑物。

桃園捷警隊指出，日前發生台北車站及台北捷運攻擊事件，為防範模仿效應，已全面提升機場捷運的維安層級，桃園市警察局保安警察大隊霹靂小組則自20日起進駐支援，確保機捷台北車站及全線重要節點的安全。