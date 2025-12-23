台中女警PO文嗆「在盧秀燕腦門開3槍」 檢方複訊後聲押

警察示意圖。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

台北捷運、中山站19日發生隨機殺人引起恐慌，各地接連傳出模仿事件檢警均高度戒備，台中市警局第二分局黃姓女偵查佐昨晚竟發文稱「在盧秀燕腦門開三槍」，台中地檢署獲報指揮拘提、搜索，今依恐嚇公眾、恐嚇等罪嫌將她向法院聲押。

黃女（25歲）昨在Threas上PO文稱「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」，並附上台中購物節人形立牌廣告，其中盧的看板臉部遭毀損破壞。

由於黃女疑似情緒不穩，近期在社群上發文頻繁，但多數指控經查不屬實，二分局也關切其身心狀態，昨晚發現她PO出疑對台中市長盧秀燕有生命威脅的內容，隨即報請檢方指揮偵辦。

中檢指出，黃女12月19日晚上6點起至21日下午3點間，在警職同學通訊軟體LINE群組「台中直直衝」內留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」。

黃並在Threads標題「台中人集合囉！」，內文為「#快訊/模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞擷圖貼文下方，以帳號「huipei_1204」留言：「Ｘ，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「Ｘ，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。

此外，黃又發布貼文標題「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」，等多則涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論，內容具體明確，足以引發社會恐慌，嚴重危害公共安全。

中檢說，檢察長張介欽高度重視，指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官林芳瑜指揮第二分局偵辦，昨晚拘提黃女到案，查扣電話並數位鑑識、比對分析，今日上午將黃解送。

檢方複訊後，認定黃涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全等罪嫌重大，有事實足認為有勾串證人及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大及確保後續偵查、審判程序進行，認有羈押之必要，訊後向台中地院聲押禁見。