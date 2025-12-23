影／高雄捷運連遭謊報有炸彈客 男逃台南落網遭聲押
高雄捷運昨晚有人在2捷運站內，2度惡意按車站緊急電話警鈴，謊報有炸彈客。高雄、台南警方聯手追查，在台南火車站附近逮捕涉案的李姓男子，依恐嚇公眾罪嫌移送橋頭地檢署，檢察官已對他聲押。
警方調查，李姓男子（20歲）自稱做服務業，昨晚9時許，他搭乘高雄捷運紅線，在巨蛋站便惡意按緊急電話警鈴，謊報現場有炸彈客便上車，一度令捷運公司緊張。
直到昨晚9時14分，李男乘捷運列車到左營站，他又按下緊急按鈕隨即逃離現場，往台鐵新左營站搭火車離去。
高雄警方據報，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，追查惡意謊報人，發現李男搭台鐵列車北上，立即聯繫台南市刑大、鐵路警察局追人，約今天凌晨零時左右，在台南火車站附近某24小時漫畫書店逮捕李姓男子。
李男被捕後，拿出身心障礙手冊，稱他一時按耐不住自己，才按緊急按鈕。警方依恐嚇公眾安全罪嫌將他移送橋頭地檢署偵辦，另依違反大眾捷運法，將1萬至100萬元罰鍰。
