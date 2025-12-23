快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄捷運昨晚有人在2捷運站內，2度惡意按車站緊急電話警鈴，謊報有炸彈客。高雄、台南警方聯手追查，在台南火車站附近逮捕涉案的李姓男子，依恐嚇公眾罪嫌移送橋頭地檢署，檢察官已對他聲押。

警方調查，李姓男子（20歲）自稱做服務業，昨晚9時許，他搭乘高雄捷運紅線，在巨蛋站便惡意按緊急電話警鈴，謊報現場有炸彈客便上車，一度令捷運公司緊張。

直到昨晚9時14分，李男乘捷運列車到左營站，他又按下緊急按鈕隨即逃離現場，往台鐵新左營站搭火車離去。

高雄警方據報，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，追查惡意謊報人，發現李男搭台鐵列車北上，立即聯繫台南市刑大、鐵路警察局追人，約今天凌晨零時左右，在台南火車站附近某24小時漫畫書店逮捕李姓男子。

李男被捕後，拿出身心障礙手冊，稱他一時按耐不住自己，才按緊急按鈕。警方依恐嚇公眾安全罪嫌將他移送橋頭地檢署偵辦，另依違反大眾捷運法，將1萬至100萬元罰鍰。

李姓男子（中）在高雄捷運車站惡意按警鈴、緊急電話，涉嫌謊報有炸彈客被捕。記者林保光／翻攝
李姓男子（中）在高雄捷運車站惡意按警鈴、緊急電話，涉嫌謊報有炸彈客被捕。記者林保光／翻攝

高雄捷運 火車站 台南

相關新聞

高捷、左營高鐵站「炸彈客」警鈴大響 2旬男遭逮稱手癢：看按鈕就想按

「1219台北攻擊事件」陰影尚未平息，高雄捷運昨晚卻警鈴大作，捷運紅線巨蛋站、左營站在晚間9時許不到5分鐘內都有民眾按響...

影／高雄捷運連遭謊報有炸彈客 男逃台南落網遭聲押

高雄捷運昨晚有人在2捷運站內，2度惡意按車站緊急電話警鈴，謊報有炸彈客。高雄、台南警方聯手追查，在台南火車站附近逮捕涉案...

彰化老翁請酒友離開 被莽漢持鐵片爆打頭 搶救20天仍不治

彰化縣李姓男子本月2日酒後不明原因持大鐵片猛擊69歲李姓屋主頭部至重傷，李男被依殺人未遂收押，李姓屋主經搶救20天後，於...

台中女警發文「開槍盧秀燕」市警局：市長行程由轄區正副分局長帶班

台中市警局某分局女偵查佐昨天在網路平台發表「開槍盧秀燕」的相關言論，今天已被檢方拘提到案，市長盧秀燕出席公開活動行程，引...

女偵查佐發文「開槍盧秀燕」曾恐嚇同事、幹部 分局：不排除免職

台中市某分局女偵查佐在昨天在網路發「開槍盧秀燕」的言論，今遭檢方拘提到案，該名女偵查佐還在網路自爆疑似遭性侵的貼文，但分...

台中女偵查佐網發「開槍盧秀燕」 貼文曝光 自爆「天天被性X」

北捷、北車近日發生隨機殺人案，四人死亡，案發後網路平台不斷有恐怖攻擊言論，台中市警局某分局女偵查佐，昨天發文「開槍盧秀燕...

