高捷、左營高鐵站「炸彈客」警鈴大響 2旬男遭逮稱手癢：看按鈕就想按
「1219台北攻擊事件」陰影尚未平息，高雄捷運昨晚卻警鈴大作，捷運紅線巨蛋站、左營站在晚間9時許不到5分鐘內都有民眾按響緊急按鈕，但警方緊急出動才發現虛驚一場，追查發現竟是一名20歲李姓男子惡作劇，謊稱車站內有「炸彈客」，令高雄捷運險些停擺，警快速逮捕他到案，他供稱自己手癢、控制不住，所以看到按鈕就想按。
據了解，這名惡作劇的20歲李姓男子家住高雄，他卻在昨晚跑到捷運紅線站內，並在晚間9時9分在捷運紅線巨蛋站按下緊急電話警鈴，謊報現場有「炸彈客」，隨後他立刻搭上往岡山方向行駛的捷運列車，不到5分鐘就抵達捷運紅線左營站，晚間9時14分又在左營站再次按響警鈴，隨後逃逸。
警方抵達現場時全面戒備，不過高雄捷運行控中心很快就發現是民眾惡作劇，立刻將情況反映給警方，警方隨後根據監視器畫面掌握犯嫌行蹤，並由專案小組鎖定他蹤跡，今天凌晨在台南一處網咖包廂內順利將他拘提到案。
他被逮後供稱是因為在月台等車時，看到月台邊牆壁上有緊急按鈕，一時手癢、控制不住就按響警鈴，並向對講機中謊報有炸彈客在月台出現。目前從事服務業，並未就學。
由於李男行為惡劣、引發恐慌，橋頭地檢署檢察官訊後將他依涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押。
檢方指出，由於近期社會氛圍對大眾運輸安全高度敏感，檢察長張春暉已成立「防範恐怖攻擊應變小組」，反恐小組將由主任檢察官施家榮專責，檢察官李侃穎、梁詠鈞及劉維哲為應變小組成員，橫向向轄內警調等司法警察單位建立聯繫，呼籲民眾保持理性與冷靜，嚴禁模仿犯罪、惡作劇引發恐慌。
