彰化老翁請酒友離開 被莽漢持鐵片爆打頭 搶救20天仍不治

彰化縣李姓男子本月2日酒後不明原因持大鐵片猛擊69歲李姓屋主頭部至重傷，李男被依殺人未遂收押，李姓屋主經搶救20天後，於21日仍宣告不治，彰化地檢署改依殺人罪偵辦，調查李男行兇真正原因。

據了解，45歲李姓男子本月1日晚間隨張姓女友人到張女友人李姓老翁家中飲酒聚會，李男喝醉後直接睡在李姓老公翁家中，隔天2日上午李姓老翁欲叫醒李男請他離開時，李男卻突情緒失控，隨手抓起一旁鐵片朝李翁頭部等處猛敲，李翁血流如注當場倒地。

警消到達現場後將李翁送往員林基督教醫院搶救，並逮捕行兇李男，彰化地檢署依殺人未遂罪將他聲押獲准。

不過李姓老翁頭部有硬膜下出血，還有氣血胸、腹部穿刺傷等傷勢，因傷勢嚴重，經搶救20天後，仍在21日宣告不治，檢警依殺人罪嫌偵辦中。