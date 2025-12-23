快訊

傳台積電熊本二廠「跳過4奈米直攻2奈米」！網反挺：需求會更大

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

聽新聞
0:00 / 0:00

台中女警發文「開槍盧秀燕」市警局：市長行程由轄區正副分局長帶班

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局某分局女偵查佐昨天在網路平台發表「開槍盧秀燕」的相關言論，今天已被檢方拘提到案，市長盧秀燕出席公開活動行程，引發市民關注，市警局表示，市長公開行程現場由正副分局長帶班執行，以即時因應突發狀況。

⭐2025總回顧

因某分局女偵查佐發布有關恐嚇市長盧秀燕的言論，引發市民關切市長出席公開活動的狀況，市警局表示，轄區分局於接獲市長出席公開活動相關訊息後，均依既定程序先行與主辦單位聯繫，並進行現地勘查，掌握活動動線、上下車地點及整體流程。

市警局指出，活動期間將依相關作業規範，安排必要之安維、蒐證及辨識人員，編排適當警力支援，現場由正、副分局長帶班執行，以確保活動秩序與即時因應各項突發狀況，維護活動安全順利進行。

台中市長盧秀燕。圖／本報資料照
台中市長盧秀燕。圖／本報資料照

盧秀燕 行程 網路

延伸閱讀

女偵查佐發文「開槍盧秀燕」曾恐嚇同事、幹部 分局：不排除免職

就怕出狀況！台中年底大型活動維安升級 細胞簡訊、入場人員安檢

台中「溪東圖書館」落成 盧秀燕館內喝咖啡說「真的不想走耶」

北車隨機殺人案…台中將辦3場大型演唱會 盧秀燕：全城緊急戒備當中

相關新聞

獨／台中市警局女偵查佐涉網發「開槍盧秀燕」言論 今遭拘提到案

男子張文在北車、北捷犯下隨機殺人案，釀4死悲劇，後續網路平台不斷有境外IP、民眾發布恐怖攻擊的相關言論，檢警介入查緝，2...

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

根據專案小組的調查，張文的金錢用度，幾乎就是先前擔任保全後的積蓄及母親資助金錢在支撐；根據目前找出來的電腦記錄，張文早在...

台中女警發文「開槍盧秀燕」市警局：市長行程由轄區正副分局長帶班

台中市警局某分局女偵查佐昨天在網路平台發表「開槍盧秀燕」的相關言論，今天已被檢方拘提到案，市長盧秀燕出席公開活動行程，引...

女偵查佐發文「開槍盧秀燕」曾恐嚇同事、幹部 分局：不排除免職

台中市某分局女偵查佐在昨天在網路發「開槍盧秀燕」的言論，今遭檢方拘提到案，該名女偵查佐還在網路自爆疑似遭性侵的貼文，但分...

台中女偵查佐網發「開槍盧秀燕」 貼文曝光 自爆「天天被性X」

北捷、北車近日發生隨機殺人案，四人死亡，案發後網路平台不斷有恐怖攻擊言論，台中市警局某分局女偵查佐，昨天發文「開槍盧秀燕...

1219隨機攻擊案釀死傷 男竟趁亂偷拍裙底遭逮現行

男子張文12月19日在北車、北捷中山站隨機攻擊釀死傷，年約40歲男子卻在案發後，趁群眾恐慌不注意，持手機偷拍女子裙底風光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。