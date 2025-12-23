台中女警發文「開槍盧秀燕」市警局：市長行程由轄區正副分局長帶班

台中市警局某分局女偵查佐昨天在網路平台發表「開槍盧秀燕」的相關言論，今天已被檢方拘提到案，市長盧秀燕出席公開活動行程，引發市民關注，市警局表示，市長公開行程現場由正副分局長帶班執行，以即時因應突發狀況。

因某分局女偵查佐發布有關恐嚇市長盧秀燕的言論，引發市民關切市長出席公開活動的狀況，市警局表示，轄區分局於接獲市長出席公開活動相關訊息後，均依既定程序先行與主辦單位聯繫，並進行現地勘查，掌握活動動線、上下車地點及整體流程。