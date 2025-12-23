快訊

傳台積電熊本二廠「跳過4奈米直攻2奈米」！網反挺：需求會更大

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

聽新聞
0:00 / 0:00

女偵查佐發文「開槍盧秀燕」曾恐嚇同事、幹部 分局：不排除免職

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市某分局女偵查佐在昨天在網路發「開槍盧秀燕」的言論，今遭檢方拘提到案，該名女偵查佐還在網路自爆疑似遭性侵的貼文，但分局調查後，認定女偵查佐的指控不實，分局表示，女偵查佐近日有恐嚇長官、同事的脫序言論，嚴重破壞紀律，不排除祭出免職處分。

⭐2025總回顧

女偵查佐任職分局指出，該名偵查佐近日於line群組恐嚇同事及分局直屬長官，還在網路平台Threads回復網友留言多有偏激粗鄙的言辭，語帶挑釁，甚有恐嚇言論，個人頁面也顯示警職身分，分局不輕忽，隨即報台中地方檢察署指揮，依恐嚇危害安全、恐嚇危害公眾罪拘提送辦。

分局表示，針對女偵查佐勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。

台中市警局某分局偵查隊一名女偵查佐，昨天在網路平台Threads發文「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理她」的言論，今遭檢方拘提到案，目前正在應訊。

經查，該名女偵查佐昨天在Threads平台，發布「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理她」言論，另載網路平台自介、貼文中也提到，自己遭分局同事性侵一事，甚至還留言「想看天天被性侵的的女人，就趕快調來〇分局」、「不要讓我看到10/13調走的名單」、「都是因為那個名單的人害你們忙成那樣」、「因為〇〇〇在那天被性侵」等語，但經分局查證，女偵查佐指控是子虛烏有。

分局因該名女偵查佐近期屢有異常舉止、言行，經內部警員反映後，分局督察組查處，今年11月間，也透過警察局關老師系統，轉介諮商及協助就醫，調整她勤務時段、工作內容，禁止領用槍枝服勤。

台中市警局某分局女偵查佐發布恐嚇市長言論，今遭拘提，因女偵查佐涉有其他不當言行，分局不排除祭出免職處分。圖／本報資料照
台中市警局某分局女偵查佐發布恐嚇市長言論，今遭拘提，因女偵查佐涉有其他不當言行，分局不排除祭出免職處分。圖／本報資料照

恐嚇 網路 同事

延伸閱讀

就怕出狀況！台中年底大型活動維安升級 細胞簡訊、入場人員安檢

台中「溪東圖書館」落成 盧秀燕館內喝咖啡說「真的不想走耶」

北車隨機殺人案…台中將辦3場大型演唱會 盧秀燕：全城緊急戒備當中

盧秀燕合體照滿街掛…江啟臣、楊瓊瓔較勁 台中藍營初選拚曝光

相關新聞

獨／台中市警局女偵查佐涉網發「開槍盧秀燕」言論 今遭拘提到案

男子張文在北車、北捷犯下隨機殺人案，釀4死悲劇，後續網路平台不斷有境外IP、民眾發布恐怖攻擊的相關言論，檢警介入查緝，2...

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

根據專案小組的調查，張文的金錢用度，幾乎就是先前擔任保全後的積蓄及母親資助金錢在支撐；根據目前找出來的電腦記錄，張文早在...

台中女警發文「開槍盧秀燕」市警局：市長行程由轄區正副分局長帶班

台中市警局某分局女偵查佐昨天在網路平台發表「開槍盧秀燕」的相關言論，今天已被檢方拘提到案，市長盧秀燕出席公開活動行程，引...

女偵查佐發文「開槍盧秀燕」曾恐嚇同事、幹部 分局：不排除免職

台中市某分局女偵查佐在昨天在網路發「開槍盧秀燕」的言論，今遭檢方拘提到案，該名女偵查佐還在網路自爆疑似遭性侵的貼文，但分...

台中女偵查佐網發「開槍盧秀燕」 貼文曝光 自爆「天天被性X」

北捷、北車近日發生隨機殺人案，四人死亡，案發後網路平台不斷有恐怖攻擊言論，台中市警局某分局女偵查佐，昨天發文「開槍盧秀燕...

1219隨機攻擊案釀死傷 男竟趁亂偷拍裙底遭逮現行

男子張文12月19日在北車、北捷中山站隨機攻擊釀死傷，年約40歲男子卻在案發後，趁群眾恐慌不注意，持手機偷拍女子裙底風光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。