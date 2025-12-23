女偵查佐發文「開槍盧秀燕」曾恐嚇同事、幹部 分局：不排除免職

台中市某分局女偵查佐在昨天在網路發「開槍盧秀燕」的言論，今遭檢方拘提到案，該名女偵查佐還在網路自爆疑似遭性侵的貼文，但分局調查後，認定女偵查佐的指控不實，分局表示，女偵查佐近日有恐嚇長官、同事的脫序言論，嚴重破壞紀律，不排除祭出免職處分。

女偵查佐任職分局指出，該名偵查佐近日於line群組恐嚇同事及分局直屬長官，還在網路平台Threads回復網友留言多有偏激粗鄙的言辭，語帶挑釁，甚有恐嚇言論，個人頁面也顯示警職身分，分局不輕忽，隨即報台中地方檢察署指揮，依恐嚇危害安全、恐嚇危害公眾罪拘提送辦。

分局表示，針對女偵查佐勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。

台中市警局某分局偵查隊一名女偵查佐，昨天在網路平台Threads發文「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理她」的言論，今遭檢方拘提到案，目前正在應訊。

經查，該名女偵查佐昨天在Threads平台，發布「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理她」言論，另載網路平台自介、貼文中也提到，自己遭分局同事性侵一事，甚至還留言「想看天天被性侵的的女人，就趕快調來〇分局」、「不要讓我看到10/13調走的名單」、「都是因為那個名單的人害你們忙成那樣」、「因為〇〇〇在那天被性侵」等語，但經分局查證，女偵查佐指控是子虛烏有。