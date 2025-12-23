台中女偵查佐網發「開槍盧秀燕」 貼文曝光 自爆「天天被性X」
北捷、北車近日發生隨機殺人案，四人死亡，案發後網路平台不斷有恐怖攻擊言論，台中市警局某分局女偵查佐，昨天發文「開槍盧秀燕」等言論，今遭檢方拘提到案，據查，女偵查佐載網路發文，常前言不對後語，但在自介與留言中，提到曾「天天遭性侵」等語，但分局調查後，確認是女偵查佐捏造的，沒有真的遭性侵一事。
男子張文在北車、北捷犯下隨機殺人案，釀4死悲劇，後續網路平台不斷有境外IP、民眾發布恐怖攻擊的相關言論，檢警介入查緝，台中市警局某分局偵查隊一名女偵查佐，昨天在網路平台Threads發文「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理她」的言論，今遭檢方拘提到案，目前正在應訊。
據查，該名女偵查佐起初在台中市刑大任職、後續調任某分局派出所、偵查隊，近期有身心問題，今年11月間轉介醫療單位治療。
該名女偵查佐昨天在Threads平台，發布相關恐嚇市長言論，另外女偵查佐的自介、貼文中也提到，自己遭分局同事性侵一事，甚至還留言「想看天天被性侵的的女人，就趕快調來〇分局」、「不要讓我看到10/13調走的名單」、「都是因為那個名單的人害你們忙成那樣」、「因為〇〇〇在那天被性侵」等語。
中檢另獲報，清水區43歲張姓作業員20日 Threads發布「原計畫5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件」、難怪同夥表示失敗」、「不是快閃中山站站外光煙霧彈在板南密閉空間」等言論，檢方21日拘提張到案，晚間依恐嚇罪，向法院聲押，同日深夜11時許裁定羈押禁見。
台鐵前天又接獲有炸彈攻擊的訊息，預告昨天下午1時30分，針對全台有與捷運系統共構的車站區域，將放置爆裂物，警方查出發文的IP來自柬埔寨，後續也加強預防性維安勤務，未查獲相關車站有爆裂物。
