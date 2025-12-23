1219隨機攻擊案釀死傷 男竟趁亂偷拍裙底遭逮現行

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

男子張文12月19日在北車、北捷中山站隨機攻擊釀死傷，年約40歲男子卻在案發後，趁群眾恐慌不注意，持手機偷拍女子裙底風光，現場採訪的記者發現異狀制止並報警，警方介入後依妨害性隱私現行犯逮人，依法送辦。

警方調查，1219隨機攻擊案中，凶嫌張文在當天晚上6時37分於北捷中山站外丟擲煙霧彈，持刀隨機攻擊並潛入誠品南西店，遭圍捕後上頂樓墜樓送醫不治。

年約40歲男子晚上7時許則在北捷中山站2號出口梯間，趁著現場仍屬混亂、群眾仍處恐慌之中，持手機從下往上，偷拍年約30歲女子裙底風光。

當時仍在現場採訪的東森新聞台記者發覺該男異常行徑，立刻上前制止並請警方協助，捷運警察介入後在男子手機中發現數張裙底偷拍照，該男自知紙包不住火，坦承犯行，警方旋即依現行犯逮人，詢後依妨害性隱私罪嫌送辦。

台北市19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。本報系資料照片
台北市19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。本報系資料照片

中山站 北捷 偷拍

