1219隨機攻擊案釀死傷 男竟趁亂偷拍裙底遭逮現行
男子張文12月19日在北車、北捷中山站隨機攻擊釀死傷，年約40歲男子卻在案發後，趁群眾恐慌不注意，持手機偷拍女子裙底風光，現場採訪的記者發現異狀制止並報警，警方介入後依妨害性隱私現行犯逮人，依法送辦。
警方調查，1219隨機攻擊案中，凶嫌張文在當天晚上6時37分於北捷中山站外丟擲煙霧彈，持刀隨機攻擊並潛入誠品南西店，遭圍捕後上頂樓墜樓送醫不治。
年約40歲男子晚上7時許則在北捷中山站2號出口梯間，趁著現場仍屬混亂、群眾仍處恐慌之中，持手機從下往上，偷拍年約30歲女子裙底風光。
當時仍在現場採訪的東森新聞台記者發覺該男異常行徑，立刻上前制止並請警方協助，捷運警察介入後在男子手機中發現數張裙底偷拍照，該男自知紙包不住火，坦承犯行，警方旋即依現行犯逮人，詢後依妨害性隱私罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言