快訊

新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／台中市警局女偵查佐涉網發「開槍盧秀燕」言論 今遭拘提到案

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

男子張文在北車、北捷犯下隨機殺人案，釀4死悲劇，後續網路平台不斷有境外IP、民眾發布恐怖攻擊的相關言論，檢警介入查緝，21日才拘提曾在網路發布「計畫」言論的清水區張姓作業員到案，聲押獲准，今天又傳出，台中市警局某分局偵查隊一名女偵查佐，涉在網路平台發文「開槍盧秀燕」的言論，今遭檢方拘提到案，目前正在應訊。

據查，該名女偵查佐有身心問題，今年11月間轉介醫療單位治療，昨天在Threads平台，發布「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理她」等語，分局報請檢察官指揮後，今拘提到女偵查佐到案，目前正在應訊，釐清相關案發經過，全案將依恐嚇罪方向偵辦。

中檢獲報，清水區43歲張姓作業員20日 Threads發布「原計畫5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件」、難怪同夥表示失敗」、「不是快閃中山站站外光煙霧彈在板南密閉空間」等言論，檢方21日拘提張到案，晚間依恐嚇罪，向法院聲押，同日深夜11時許裁定羈押禁見。

台鐵前天又接獲有炸彈攻擊的訊息，預告昨天下午1時30分，針對全台有與捷運系統共構的車站區域，將放置爆裂物，警方查出發文的IP來自柬埔寨，後續也加強預防性維安勤務，未查獲相關車站有爆裂物。

台中市警局一名女偵查佐涉發布恐嚇言論，今遭檢方拘提到案。圖／本報資料照
台中市警局一名女偵查佐涉發布恐嚇言論，今遭檢方拘提到案。圖／本報資料照

網路 隨機殺人事件

延伸閱讀

警設檢舉專線 供民眾提供張文犯罪工具金流線索

北車、北捷無差別殺人釀4死11傷 檢察官「差一步」就能抓到張文

貼文稱「鄭捷、張文都是我的人」 恐嚇炸小港機場犯嫌高雄落網

張文隨機攻擊案 新北警入校宣導緊急避難

相關新聞

獨／台中市警局女偵查佐涉網發「開槍盧秀燕」言論 今遭拘提到案

男子張文在北車、北捷犯下隨機殺人案，釀4死悲劇，後續網路平台不斷有境外IP、民眾發布恐怖攻擊的相關言論，檢警介入查緝，2...

台中女偵查佐網發「開槍盧秀燕」 貼文曝光 自爆「天天被性X」

北捷、北車近日發生隨機殺人案，四人死亡，案發後網路平台不斷有恐怖攻擊言論，台中市警局某分局女偵查佐，昨天發文「開槍盧秀燕...

1219隨機攻擊案釀死傷 男竟趁亂偷拍裙底遭逮現行

男子張文12月19日在北車、北捷中山站隨機攻擊釀死傷，年約40歲男子卻在案發後，趁群眾恐慌不注意，持手機偷拍女子裙底風光...

鉛錫合金私運柬埔寨 銀樓賣200公斤黃金條塊助洗錢 7人起訴求重刑

柬埔寨詐欺機房詐騙118名6.4億餘元，詐團成員王幃犇指示成員以贓款向港口王貴金屬公司王明福購買逾200公斤黃金條塊（換...

看到吵架中的女友與前男友同行 他開車撞向2人 警依殺人未遂罪偵辦

基隆市林姓男子與魏姓女子感情生變，林男開車看到魏女與前男友在人行道行走，衝向2人。魏女被撞傷，前男友閃過後，林男試圖再追...

新北國中生割頸案 教團：校安人力不足 防護漏洞

新北校園割頸案將屆兩周年，悲劇過後，校園安全網補起來了嗎？教團直言，關鍵校安人力仍未補齊，校園安全防護網仍存在漏洞。受害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。