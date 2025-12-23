聽新聞
0:00 / 0:00
獨／台中市警局女偵查佐涉網發「開槍盧秀燕」言論 今遭拘提到案
男子張文在北車、北捷犯下隨機殺人案，釀4死悲劇，後續網路平台不斷有境外IP、民眾發布恐怖攻擊的相關言論，檢警介入查緝，21日才拘提曾在網路發布「計畫」言論的清水區張姓作業員到案，聲押獲准，今天又傳出，台中市警局某分局偵查隊一名女偵查佐，涉在網路平台發文「開槍盧秀燕」的言論，今遭檢方拘提到案，目前正在應訊。
據查，該名女偵查佐有身心問題，今年11月間轉介醫療單位治療，昨天在Threads平台，發布「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理她」等語，分局報請檢察官指揮後，今拘提到女偵查佐到案，目前正在應訊，釐清相關案發經過，全案將依恐嚇罪方向偵辦。
中檢獲報，清水區43歲張姓作業員20日 Threads發布「原計畫5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件」、難怪同夥表示失敗」、「不是快閃中山站站外光煙霧彈在板南密閉空間」等言論，檢方21日拘提張到案，晚間依恐嚇罪，向法院聲押，同日深夜11時許裁定羈押禁見。
台鐵前天又接獲有炸彈攻擊的訊息，預告昨天下午1時30分，針對全台有與捷運系統共構的車站區域，將放置爆裂物，警方查出發文的IP來自柬埔寨，後續也加強預防性維安勤務，未查獲相關車站有爆裂物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言