獨／台中市警局女偵查佐涉網發「開槍盧秀燕」言論 今遭拘提到案

男子張文在北車、北捷犯下隨機殺人案，釀4死悲劇，後續網路平台不斷有境外IP、民眾發布恐怖攻擊的相關言論，檢警介入查緝，21日才拘提曾在網路發布「計畫」言論的清水區張姓作業員到案，聲押獲准，今天又傳出，台中市警局某分局偵查隊一名女偵查佐，涉在網路平台發文「開槍盧秀燕」的言論，今遭檢方拘提到案，目前正在應訊。

據查，該名女偵查佐有身心問題，今年11月間轉介醫療單位治療，昨天在Threads平台，發布「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理她」等語，分局報請檢察官指揮後，今拘提到女偵查佐到案，目前正在應訊，釐清相關案發經過，全案將依恐嚇罪方向偵辦。

中檢獲報，清水區43歲張姓作業員20日 Threads發布「原計畫5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件」、難怪同夥表示失敗」、「不是快閃中山站站外光煙霧彈在板南密閉空間」等言論，檢方21日拘提張到案，晚間依恐嚇罪，向法院聲押，同日深夜11時許裁定羈押禁見。