看到吵架中的女友與前男友同行 他開車撞向2人 警依殺人未遂罪偵辦

基隆市林姓男子與魏姓女子感情生變，林男開車看到魏女與前男友在人行道行走，衝向2人。魏女被撞傷，前男友閃過後，林男試圖再追撞未果，逃離現場。林在今天凌晨投案，毒品快篩呈現安非他命陽性反應，採尿送驗中， 警方將並依殺人未遂、毒品等罪嫌偵辦。

28歲林姓男子疑對同齡的魏姓女友情緒控有有意見，兩人為此爭執，近日因感情生變。林男昨天深夜駕車回到中正區，他在幾天前才搬出去的兩人租屋處時，看到魏女和前男友在社區人行道步行，開車撞向兩人。

魏女被撞後到地，由消防人員送醫急救。醫護人員發現她顏面、嘴唇有撕裂傷，意識清醒，留院觀察。

魏女的前男友發現林男開車撞來時，及時閃過。林男在社區道路迴轉，再撞次撞時，他又閃過，並跑離現場。林男開車追逐不成，開車離開現場。