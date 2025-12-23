看到吵架中的女友與前男友同行 他開車撞向2人 警依殺人未遂罪偵辦

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市林姓男子與魏姓女子感情生變，林男開車看到魏女與前男友人行道行走，衝向2人。魏女被撞傷，前男友閃過後，林男試圖再追撞未果，逃離現場。林在今天凌晨投案，毒品快篩呈現安非他命陽性反應，採尿送驗中， 警方將並依殺人未遂、毒品等罪嫌偵辦。

28歲林姓男子疑對同齡的魏姓女友情緒控有有意見，兩人為此爭執，近日因感情生變。林男昨天深夜駕車回到中正區，他在幾天前才搬出去的兩人租屋處時，看到魏女和前男友在社區人行道步行，開車撞向兩人。

魏女被撞後到地，由消防人員送醫急救。醫護人員發現她顏面、嘴唇有撕裂傷，意識清醒，留院觀察。

魏女的前男友發現林男開車撞來時，及時閃過。林男在社區道路迴轉，再撞次撞時，他又閃過，並跑離現場。林男開車追逐不成，開車離開現場。

警方獲報後到場調查，調閱監視器以車追人，發現車主是林男的父親，循線聯繫林男家人，要求林男到案說明。林男今天凌晨1時30分到派出所說明，警方進行酒測值零 ，毒測發現安非他命部分呈陽性反應，進一步採尿送驗，並依殺人未遂罪嫌、違反毒品危害防制條例偵辦。

林姓男子（中）與魏姓女子感情生變，林男開車衝撞魏女與她的前男友， 警方並依殺人未遂等罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
林姓男子（中）與魏姓女子感情生變，林男開車衝撞魏女與她的前男友， 警方並依殺人未遂等罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影

