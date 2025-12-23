剴剴案高院開庭！審判長制止公開受虐照 旁聽者怒吼「保護加害人」

「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，台灣高等法院昨開庭，剴剴外婆及家屬因情緒無法承受，未出席旁聽，透過律師說，剴剴心跳停止在兩年前耶誕夜，還來不及做好多想做的事，盼法院重判。檢察官提示多張受虐照，被審判長以保護被害人隱私制止，旁聽民眾怒吼「保護加害人！」

剴剴外婆透過律師發聲明指出，十二月廿四日是剴剴兩周年忌日，要是沒遇到劉彩萱、劉若琳，剴剴快四歲了，是快要上幼稚園的年紀，之後歷經國小、國中、高中、大學、結婚生子。但剴剴的心跳停止在兩年前的耶誕夜，期盼高院駁回上訴，重判劉家姊妹。

律師指出，劉彩萱、劉若琳非一時情緒失控，而是長期虐童，劉彩萱只在意自己的刑度，僅在一審訴訟尾聲表示歉意，未獲家屬原諒；劉家姊妹父親的外籍看護ＭＩＲＡ證稱，劉彩萱做的「不是人應該做的事」，他認為劉彩萱二審犯後態度避重就輕、批評檢察官、怪媒體和輿論、責難專家證人、推諉卸責，沒有認罪真意。

高院昨開庭，檢察官論告時提示多張剴剴被綑綁照片，劉家姊妹委任律師要求抽掉照片再公開播放，審判長指示關掉投影螢幕，表示要保護被害人隱私，旁聽民眾當庭怒吼「被害人死掉了」、「被害人無法有兒少權了」、「保護加害人」、「事實要重現」。法庭騷動，一度有十多名法警衝入法庭。

近百名民眾在法院外手拿白花，高喊「惡魔不除，我們不散」，時代力量主席王婉諭、藝人郁方也到場關心。