新北割頸案 受害者家屬每天幫兒手機充電…「螢幕亮著盼他回家」

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

「用心栽培十五年的兒子，就這樣沒了，怎麼可能走得出來。」談起喪子之痛，楊父楊母在採訪中數度哽咽。至今，就讀特教班的姊姊仍不知道弟弟已經離開人世，經常拉著父母的手問：「什麼時候去找弟弟？」溫馨的一家四口，自前年耶誕節那天起，永遠少了一人。

楊父回憶，案發當天早晨，他像往常一樣騎車載兒子上學。因孩子感冒忘了帶藥，他還特地折返送藥到校；手機裡提醒孩子記得吃藥的訊息，至今仍未刪除。然而當天下午接到學校緊急來電，他腦中一片空白，只記得在醫院簽下厚厚一疊急救同意書，最終仍無力挽回。

兩年過去，兒子的房間仍維持原樣，書桌上的手機每天照常充電。楊父哽咽表示，「總覺得只要螢幕還亮著，兒子就還在，也許哪一天，他會回來看看。」過去每日必經的校門，他也刻意繞道而行，害怕再次觸景傷情。

楊學生在師長眼中一向品學兼優，並通過新北市數理科資賦優異鑑定。原本規畫就讀土城國中資優班，但為照顧就讀高中特教班的姊姊，他選擇進入同一所中學。就讀期間，他常利用下課時間前往高中部探視，關心姊姊的狀況。

楊父表示，兒子學業成績亮眼，原本準備報考建中科學班，未料只是因為擔任風紀股長，出言制止隔壁班女同學用力甩弄教室前門，卻引來殺機。「如果可以重來，我希望兒子不要站出來了。」他自責地說，從小教導孩子要克盡職守、信守承諾，兒子的自律與負責，卻成為他心中永遠的痛。

楊父希望孩子的犧牲不是白費，而能成為社會正視校園安全的契機，「讓他永遠當那個提醒大家的風紀股長，使制度更完善，能保護其他孩子，不再有人發生同樣的悲劇。」

新北 特教 校園安全

