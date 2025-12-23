聽新聞
0:00 / 0:00

收賄1480萬 雲縣議長黃凱判4年10月

聯合報／ 記者蔣永佑陳雅玲／連線報導

雲林縣議長黃凱二○二○年擔任議員期間，涉嫌收賄光電業者國金、睿日公司向縣政府關說，透過建設處前處長李俊興洩漏縣府秘密文件，護航取得光電站許可及執照。新北地方法院昨依不違背職務收賄罪，判黃四年十月徒刑，褫奪公權三年，依洩密罪判李八月；可上訴。

黃凱表示遺憾與不平，相關作為出於職責與公共利益考量；李俊興說，皆依行政院文書處理手冊辦理。兩人表示將上訴。

業者部分，國金總經理劉肇昕、睿日總經理賴將文及擔任中間人的立城公司負責人連立凱、經理李建勲，依共同不違背職務收賄罪，各判刑一年六月、八月、十月及一年，緩刑二年，褫奪公權一年，並支付不等金額給國庫；黃用以收賄的機和、機承公司陳姓、王姓人頭負責人，與黃的周姓貼身助理，均處六月。

判決指出，國金、睿日為求取得雲林台西地區太陽光電發電站申請許可及發電業執照，與黃以給付服務費為由，期約五九○○萬元賄款，已匯入人頭公司帳戶一四八○萬元；雙方議定，黃需協助取得地方主管機關同意函、地方說明會同意設置及施工許可、電廠執業執照，排除籌設電廠及施工過程所遭遇政府、申請公文及地方陳抗等。

黃透過李關切申辦進度，要求加速審核國金、睿日光電站申請案，向李索取縣府相關簽呈、其他業者申請資料等法定秘密文書；多次帶劉、賴、連前往建設處和水利署雲管理處，拜會李及相關承辦人員，並帶賴至建設處補件，使縣府順利核發台西地區光電站同意函。

黃透過人頭公司服務契約收賄，承租豪車使用，指示周姓女秘書提領現金支應個人信用卡和日常開銷，將部分款項轉匯人頭戶提領。

收賄 光電 黃凱 雲林

延伸閱讀

「社會常態是工酬相當」李文宗律師當庭曝收賄行情 工程款1%至3％

涉收賄護航光電業者一審遭判4年10月 雲縣議長黃凱要上訴捍衛清白

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱不違背職務收賄判4年10月

鬼屋變書屋！全台僅存糧食局舊糧倉 雲林斗南鐵道小書屋動工

相關新聞

9年前曾說要攻擊機場被判刑 高雄男又揚言炸小港機場遭聲押

高雄蘇姓男子在台北車站恐攻事件後，發文指「張文、鄭捷都是我的人」，恐嚇跨年夜要幹大事、炸小港機場，今天下午被警方逮捕，晚...

高雄男恐嚇炸小港機場 9年前也有類似行為　

高雄蘇姓男子在北車恐攻事件後，發網文指「張文、鄭捷都是我的人」，恐嚇跨年夜要幹大事、炸小港機場，今天下午被警方逮捕；據了...

收賄1480萬 雲縣議長黃凱判4年10月

雲林縣議長黃凱二○二○年擔任議員期間，涉嫌收賄替光電業者國金、睿日公司向縣政府關說，透過建設處前處長李俊興洩漏縣府秘密文...

新北割頸案 教團：校安人力不足 防護漏洞

新北校園割頸案將屆兩周年，悲劇過後，校園安全網補起來了嗎？教團直言，關鍵校安人力仍未補齊，校園安全防護網仍存在漏洞。受害...

新北割頸案2周年了！被害家屬提國賠 「要留下公平正義的一頁」

震驚全台新北國中生割頸案，今天將二審宣判。被害者父母接受本報專訪表示，在國家賠償追溯時效屆滿前，日前已向新北市教育局提出...

新北割頸案 受害者家屬每天幫兒手機充電…「螢幕亮著盼他回家」

「用心栽培十五年的兒子，就這樣沒了，怎麼可能走得出來。」談起喪子之痛，楊父楊母在採訪中數度哽咽。至今，就讀特教班的姊姊仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。