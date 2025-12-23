收賄1480萬 雲縣議長黃凱判4年10月

雲林縣議長黃凱二○二○年擔任議員期間，涉嫌收賄替光電業者國金、睿日公司向縣政府關說，透過建設處前處長李俊興洩漏縣府秘密文件，護航取得光電站許可及執照。新北地方法院昨依不違背職務收賄罪，判黃四年十月徒刑，褫奪公權三年，依洩密罪判李八月；可上訴。

黃凱表示遺憾與不平，相關作為出於職責與公共利益考量；李俊興說，皆依行政院文書處理手冊辦理。兩人表示將上訴。

業者部分，國金總經理劉肇昕、睿日總經理賴將文及擔任中間人的立城公司負責人連立凱、經理李建勲，依共同不違背職務收賄罪，各判刑一年六月、八月、十月及一年，緩刑二年，褫奪公權一年，並支付不等金額給國庫；黃用以收賄的機和、機承公司陳姓、王姓人頭負責人，與黃的周姓貼身助理，均處六月。

判決指出，國金、睿日為求取得雲林台西地區太陽光電發電站申請許可及發電業執照，與黃以給付服務費為由，期約五九○○萬元賄款，已匯入人頭公司帳戶一四八○萬元；雙方議定，黃需協助取得地方主管機關同意函、地方說明會同意設置及施工許可、電廠執業執照，排除籌設電廠及施工過程所遭遇政府、申請公文及地方陳抗等。

黃透過李關切申辦進度，要求加速審核國金、睿日光電站申請案，向李索取縣府相關簽呈、其他業者申請資料等法定秘密文書；多次帶劉、賴、連前往建設處和水利署雲管理處，拜會李及相關承辦人員，並帶賴至建設處補件，使縣府順利核發台西地區光電站同意函。

黃透過人頭公司服務契約收賄，承租豪車使用，指示周姓女秘書提領現金支應個人信用卡和日常開銷，將部分款項轉匯人頭戶提領。