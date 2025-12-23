聽新聞
新北割頸案 教團：校安人力不足 防護漏洞

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

新北校園割頸案將屆兩周年，悲劇過後，校園安全網補起來了嗎？教團直言，關鍵校安人力仍未補齊，校園安全防護網仍存在漏洞。受害楊姓學生的父親更痛批，《少年事件處理法》是少年犯的「遮羞布」，讓被害家屬承受「二次傷害」。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，新北國中割頸案發生後，教育部曾召開「校園安全諮詢會」，宣示將增置中小學校安人力，但遲至今年年中才陸續推出「補助國民中學增置學務人力」與「補助國民中學設置副組長」兩案。

然而，前者屬約聘性質、薪資偏低，基層普遍招募不易；後者則等於讓更多教師被迫兼任行政工作。

侯俊良指出，關鍵的校園安全人力至今仍未補齊，校安防護網仍存有漏洞，教育部不能僅靠行政調整或短期補助措施，尤其近期校園霸凌事件頻傳，教育部更應立即加大校安人力與經費投入，才能為師生建構有效且可靠的校園安全網。

楊父批評，現行《少年事件處理法》，讓犯案少年刑責得以減輕、前科可被塗銷，只聚焦於加害者是否能復歸社會、改過自新，卻忽略被害家屬的傷痛，他呼籲應全面檢討並修正相關法規，讓制度在保障少年權益的同時，也要兼顧被害者的正義。

楊父也指出，現在只要有具體事證與合理懷疑可進行安全檢查，但學校與教師普遍不敢執行，擔心遭投訴或被指侵犯人權。

此外，記過、警告對於部分學生來說，早已失去嚇阻效果，學校缺乏有效工具應對嚴重偏差行為。

新北市教育局表示，未來將持續透過跨局處合作，列管高關懷學生，並將強化輔導支持，盤點校園與周邊治安熱點，結合警方加強巡邏，降低校安風險。

教育部則表示，案發近兩年來，教育部已從法規、人力與制度面加強校園安全，包括增置輔導與學務人力、完善通報流程、強化警政聯防與校園門禁，提升整體校安防護與應變能力。

新北 教師 教育部 校園安全

