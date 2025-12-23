聽新聞
0:00 / 0:00

新北割頸案2周年了！被害家屬提國賠 「要留下公平正義的一頁」

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

<a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'><strong>新北</strong></a>校園割頸案將屆兩周年，談起喪子之痛，楊父楊母在採訪中數度哽咽。記者潘俊宏／攝影
新北校園割頸案將屆兩周年，談起喪子之痛，楊父楊母在採訪中數度哽咽。記者潘俊宏／攝影

震驚全台新北國中生割頸案，今天將二審宣判。被害者父母接受本報專訪表示，在國家賠償追溯時效屆滿前，日前已向新北市教育局提出國賠申請，究責相關失職人員，「那些本該守在孩子前方的大人，卻沒有守住校園安全，應給兒子一個真正的道歉。」

二○二三年十二月廿五日中午，楊姓國三生擔任風紀股長，提醒隔壁班林姓女學生勿破壞公物，竟遭郭姓男學生持刀砍殺身亡。去年一審判郭生九年徒刑，涉教唆殺人的林姓乾妹判刑八年。

監察院調查報告指出，涉案學生案發前即有攜帶刀械的行為，且早在二○二二年間，曾因亮刀遭警方查獲，符合《少年事件處理法》所稱曝險情形，僅依《社會秩序維護法》裁處，未移送少年法院進行保護性評估，錯失及早介入時機。

監院也直指，警政、教育、社政與少輔會間缺乏明確分工與共案合作，此案少輔會雖掌握學生多項偏差紀錄，卻因其具有學籍轉由學校主責而未開案，導致資源未能整合，學校輔導也明顯量能不足。要求新北市政府、行政院、司法院、教育部與法務部在曝險少年評估、跨機關協作與輔導通報等制度全面檢討。

楊父指出，校方人員未確實履行校園安全維護與學生輔導的法定職責，未對郭姓學生多次攜帶刀械進入校園採取有效管制與防範措施，最終釀成無可挽回的死亡悲劇。監察院調查報告也證實新北市教育局與校方在處理加害少年轉學、輔導及高關懷通報等環節存在疏失，明確揭露制度缺失，調查結果是「遲來的正義」。

楊父強調，提出國賠是希望公部門能正視錯誤、承認失職，另外，他也希望能在校園內設立紀念碑或紀念牌、定期舉辦紀念活動，並將事件拍成紀錄片或納入教材，讓社會記住這起校安事件。「兒子的犧牲，至少要在世上留名，留下公平與正義的一頁。」

新北市教育局表示，尊重家屬提出國家賠償的權益，目前已完成文件審查並受理，將依程序提報教育局國家賠償處理小組及市府國家賠償事件處理委員會審議，後續將依審議結論及相關法令辦理。

國賠 監察院 新北

延伸閱讀

張文隨機攻擊案 新北警入校宣導緊急避難

琉球國中代理師過勞猝死…監察院糾舉校長蘇傳桔 涉施壓證人構成霸凌

新北耶誕環保挖寶趣網紅齊響應 義賣突破154萬元

新北動保、防疫表現亮眼 農業部4項評鑑奪全國第一

相關新聞

9年前曾說要攻擊機場被判刑 高雄男又揚言炸小港機場遭聲押

高雄蘇姓男子在台北車站恐攻事件後，發文指「張文、鄭捷都是我的人」，恐嚇跨年夜要幹大事、炸小港機場，今天下午被警方逮捕，晚...

高雄男恐嚇炸小港機場 9年前也有類似行為　

高雄蘇姓男子在北車恐攻事件後，發網文指「張文、鄭捷都是我的人」，恐嚇跨年夜要幹大事、炸小港機場，今天下午被警方逮捕；據了...

收賄1480萬 雲縣議長黃凱判4年10月

雲林縣議長黃凱二○二○年擔任議員期間，涉嫌收賄替光電業者國金、睿日公司向縣政府關說，透過建設處前處長李俊興洩漏縣府秘密文...

新北割頸案 教團：校安人力不足 防護漏洞

新北校園割頸案將屆兩周年，悲劇過後，校園安全網補起來了嗎？教團直言，關鍵校安人力仍未補齊，校園安全防護網仍存在漏洞。受害...

新北割頸案2周年了！被害家屬提國賠 「要留下公平正義的一頁」

震驚全台新北國中生割頸案，今天將二審宣判。被害者父母接受本報專訪表示，在國家賠償追溯時效屆滿前，日前已向新北市教育局提出...

新北割頸案 受害者家屬每天幫兒手機充電…「螢幕亮著盼他回家」

「用心栽培十五年的兒子，就這樣沒了，怎麼可能走得出來。」談起喪子之痛，楊父楊母在採訪中數度哽咽。至今，就讀特教班的姊姊仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。