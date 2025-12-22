快訊

高雄男恐嚇炸小港機場 9年前也有類似行為　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄蘇姓男子在北車恐攻事件後，發網文指「張文、鄭捷都是我的人」，恐嚇跨年夜要幹大事、炸小港機場，今天下午被警方逮捕；據了解，蘇男9年前因和父母吵架，在日本交流協會網站，以日文貼文稱自己是小3學生，要炸掉機場，讓居民屍橫遍野，因此被判3月徒刑。

30餘歲的蘇姓男子9年前，因和父母吵架，心情不佳，利用到中國大陸天津市旅遊的機會，2016年10月21日上午9時許在某商務酒店登入日本在台交流協會的臉書，以日文刊登稱「高雄小港國際機場的人注意，今天下午5點，我應該會帶炸彈進去把整個機場炸掉，機場附近的居民也應該會橫屍遍野」，文末並署名自己是國小3年級學生。

此事經媒體報導，警方循線鎖定蘇男涉案，於蘇男貼文當天傍晚5時20分搭機抵台時，將他約談到案，高雄地院審酌蘇男散佈危害飛航安全的不實訊息，處有期徒刑3月，可易科罰金。

沒料，蘇男在張文於北車和中山商圈發動隨機殺人事件後，指「張文、鄭捷都是我專案小組的人」，並恐嚇跨年夜要幹大事、炸小港機場。

航警局高雄分局和高市警方根據IP位址今天下午查出蘇男落腳於高市鳳山區處，將他逮捕，警詢後，依恐嚇公眾及違反民用航空法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄市蘇姓男子在網路貼文指「鄭捷、張文等人都是我成立專案小組的人」，今天下午被航警及高市警方聯手拘提到案。圖／讀者提供
高雄市蘇姓男子在網路貼文指要炸小港機場，今天下午被航警高雄分局及高市警方聯手拘提到案。圖／讀者提供
高雄市蘇姓男子在網路貼文指要炸小港機場，今天下午被航警高雄分局及高市警方聯手拘提到案。圖／讀者提供
高雄市蘇姓男子在網路貼文指跨年夜要幹大事，今天下午被航警及高市警方聯手拘提到案。圖／讀者提供
高雄市蘇姓男子在網路貼文指北捷後，下一個就是鳳山新城，今天下午被航警及高市警方聯手拘提到案。圖／讀者提供
小港機場 恐嚇 張文

