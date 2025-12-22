快訊

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能活抓張文

剴剴案1/27宣判！劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉：會盡力賠償家屬

聽新聞
0:00 / 0:00

為1條金項鍊教唆3友人擄胞弟 礁溪警方以車追人逮4嫌

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭頭城鎮一對劉姓兄弟因為一條金項鍊，大哥竟教唆3名友人把弟弟從家裡強押上車，擄走人後帶到附近一間廟宇談判，礁溪警方昨晚獲報後成立專案小組，鎖定犯案車輛以車追人，1個多小時後把4名嫌犯逮捕到案，查扣犯案球棒，並在賴姓共犯身上搜出5包毒品咖啡包。

根據警方調查，23歲的劉姓大哥家住宜蘭市，兩個弟弟與阿公住在頭城鎮頭濱路，兄弟感情不睦。19歲的大弟弟日前發現自己一條金項鍊不見了，懷疑被大哥拿走，大哥說他沒拿，昨晚6時46分開車回到頭城鎮老家，兄弟一言不合，大哥夥同3名友人把大弟強擄上車。

礁溪警方獲報後成立專案小組，經調閱監視器鎖定犯案車輛，晚間8時許在頭城鎮下埔的一間宮廟前逮人，嫌犯持球棒恐嚇毆打被害人造成身上擦挫傷，現場查扣犯案用球棒，並在賴姓共犯身上搜出5包毒品咖啡包。全案訊後，將劉姓大哥等4人依妨害自由等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。

大哥與3名友人強行擄走弟弟，警方以車追人逮到4嫌，查獲犯案球棒。圖／警方提供
大哥與3名友人強行擄走弟弟，警方以車追人逮到4嫌，查獲犯案球棒。圖／警方提供
犯案用球棒及5包毒品咖啡包。圖／警方提供
犯案用球棒及5包毒品咖啡包。圖／警方提供
礁溪警方以車追人，追捕擄人的4名嫌犯。圖／警方提供
礁溪警方以車追人，追捕擄人的4名嫌犯。圖／警方提供

兄弟 宜蘭 毒品

延伸閱讀

北捷隨機攻擊放煙霧不只掩護犯案？ 精神科醫揭凶手暗黑心理

還原1219隨機攻擊案始末 警揭張文計畫犯案淡定喝豆漿、煙霧中變裝

隨機攻擊案掀檢討聲 張文換裝畫面首曝光！警曝2度變裝、換交通工具

影／高雄醉男沿路噴灑滅火器街頭冒白煙 揮舞球棒敲機車遭警制伏

相關新聞

貼文稱「鄭捷、張文都是我的人」 恐嚇炸小港機場犯嫌高雄落網

凶嫌張文在北車和中山商圈發動隨即恐攻殺人行動後，網路出現不少模仿貼文，高雄蘇姓男子今天清晨在網路貼數則貼文指「張文、鄭捷...

為1條金項鍊教唆3友人擄胞弟 礁溪警方以車追人逮4嫌

宜蘭頭城鎮一對劉姓兄弟因為一條金項鍊，大哥竟教唆3名友人把弟弟從家裡強押上車，擄走人後帶到附近一間廟宇談判，礁溪警方昨晚...

網路PO文列39捷運站預告恐攻 桃園男今午遭逮辯：一時好玩

台北車站、中山捷運站隨機殺人案引發恐慌，不料竟又有人在網路留言：「下一個張文，會出現」，並列出雙北39個捷運站是下一個恐...

捷運系統收引爆炸彈預告文 警方巡邏戒備

台北捷運系統接獲炸彈預告，對此台鐵公司針對全台有與捷運系統共構的車站區域全面警備。台北車站周邊可看見許多帶盾牌、長槍、金...

收炸彈警告！北車警力部署金屬探測巡邏 民眾警惕：不敢滑手機

台北捷運19日發生隨機攻擊之後，不斷傳出恐嚇信，北捷又收到下午一點半將放置炸彈的威脅信，且完全沒講地點。捷運警察隊也不敢...

捷運系統收引爆炸彈預告文 鐵警高鐵左營站和火車站翻垃圾桶檢查

繼昨天下午高鐵有女乘客誤報「列車會爆炸」後，今再傳捷運系統接獲「下午1時30分引爆炸彈」的預告文，台鐵共構車站全面預防；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。