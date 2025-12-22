聽新聞
為1條金項鍊教唆3友人擄胞弟 礁溪警方以車追人逮4嫌
宜蘭頭城鎮一對劉姓兄弟因為一條金項鍊，大哥竟教唆3名友人把弟弟從家裡強押上車，擄走人後帶到附近一間廟宇談判，礁溪警方昨晚獲報後成立專案小組，鎖定犯案車輛以車追人，1個多小時後把4名嫌犯逮捕到案，查扣犯案球棒，並在賴姓共犯身上搜出5包毒品咖啡包。
根據警方調查，23歲的劉姓大哥家住宜蘭市，兩個弟弟與阿公住在頭城鎮頭濱路，兄弟感情不睦。19歲的大弟弟日前發現自己一條金項鍊不見了，懷疑被大哥拿走，大哥說他沒拿，昨晚6時46分開車回到頭城鎮老家，兄弟一言不合，大哥夥同3名友人把大弟強擄上車。
礁溪警方獲報後成立專案小組，經調閱監視器鎖定犯案車輛，晚間8時許在頭城鎮下埔的一間宮廟前逮人，嫌犯持球棒恐嚇毆打被害人造成身上擦挫傷，現場查扣犯案用球棒，並在賴姓共犯身上搜出5包毒品咖啡包。全案訊後，將劉姓大哥等4人依妨害自由等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。
