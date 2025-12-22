貼文稱「鄭捷、張文都是我的人」 恐嚇炸小港機場犯嫌高雄落網

凶嫌張文在北車和中山商圈發動隨即恐攻殺人行動後，網路出現不少模仿貼文，高雄蘇姓男子今天清晨在網路貼數則貼文指「張文、鄭捷都是我專案小組的人」，並恐嚇跨年夜要幹大事、炸小港機場，航警和高市警方根據IP位址查出蘇男落腳處，將他逮捕歸案。

航警局高雄分局調查，今天凌晨到清晨，一名高雄網友陸續在臉書發了數則貼文指，「鄭捷、張文等人都是我成立專案小組的人」、「犯案者都是我的人啦，這國家需要像這樣的人才，還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」、「台灣越多像這樣的事才符合天意」。

此外該名網友也發文「本來想說跨年夜要幹大事，因為里長的狗死掉，尊重死者家人要守孝，改在1月26日一樣鳳山新城交給我」、「繼北捷中山事件後，高雄車站也有人負責計畫了，下一個目標就是鳳山新城，就在跨年夜會有更大事件等著你們」。

航警局高雄分局接獲報案後，立即與高市警察局 刑大及鳳山分局組成專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮，經追查臉書貼文來源的IP位址，鎖定是家住鳳山區30餘歲的蘇姓男子涉有重嫌。