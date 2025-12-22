快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

影／生前僅剩老機車和戶頭幾十元 隨機攻擊案張文金流仍藏疑點

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
張文名下僅有一輛車齡十多年的老機車，警方今進一步揭露張文犯案時的監視器畫面，影像顯示張文起初在中山區四處縱火時，就是騎乘該輛機車載運汽油桶等工具沿途犯案。圖／警方提供
張文名下僅有一輛車齡十多年的老機車，警方今進一步揭露張文犯案時的監視器畫面，影像顯示張文起初在中山區四處縱火時，就是騎乘該輛機車載運汽油桶等工具沿途犯案。圖／警方提供

1219隨機攻擊案，凶嫌張文做案動機未明，檢警持續追查張文金流紀錄、嘗試突破並還原其筆電硬碟內容，除了母親每季3萬元支助外，目前仍未發現張文有其他金援，甚至生前金融帳戶餘額僅剩幾十元，名下也只剩一輛老機車，對於如何籌畫作案，仍有疑點待釐清。

警方調查，張文自2024年4月起開始添購戰術手套、防毒面具等物，以化名「張鋒嚴」等虛假身分，假扮生存遊戲玩家網購煙霧彈，今年11月陸續購入汽油桶、瓦斯罐、甲醇等易燃物。

張文在台北市中正區公園路的租處，每月租金為1萬7000元，網購的煙霧彈每顆2000元，他一共購入24顆，入住旅館3日也至少需要4500元；但張文因酒駕遭軍方汰除後，只擔任過一年保全，月薪不到4萬元，去年6月後就不曾有其他薪資申報紀錄，僅有母親每季3萬元支助，就算平時生活節約，也難想像如何支撐開銷，不過目前仍未查獲他有冷錢包或其他金援。

據悉，警方今發函各金融機構請求協助調查張文金流，各金融機構陸續回應，但仍需整合消化，目前暫未有具體線索及進度。

張文名下僅有一輛車齡十多年的老機車，警方今進一步揭露張文犯案時的監視器畫面，影像顯示張文起初在中山區四處縱火時，就是騎乘該輛機車載運汽油桶等工具沿途犯案；他最後在長安東路一段巷弄內停放機車，換乘YouBike返家，未將平日唯一的交通工具騎回家，除有意製造斷點規避查緝外，似乎也透露他視死如歸的意圖。

北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

張文隨機攻擊案 北市警持續追查犯罪金流

北捷隨機殺人案…北車M8到中山R2共17節點 張文換裝照曝光

還原1219隨機攻擊案始末 警揭張文計畫犯案淡定喝豆漿、煙霧中變裝

隨機攻擊案掀檢討聲 張文換裝畫面首曝光！警曝2度變裝、換交通工具

相關新聞

影／生前僅剩老機車和戶頭幾十元 隨機攻擊案張文金流仍藏疑點

1219隨機攻擊案，凶嫌張文做案動機未明，檢警持續追查張文金流紀錄、嘗試突破並還原其筆電硬碟內容，除了母親每季3萬元支助...

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷，不過後續賠償撫卹，北市法務局將與誠品南西討論後續賠償，但行經誠品南西店外被...

北捷隨機攻擊放煙霧不只掩護犯案？ 精神科醫揭凶手暗黑心理

國內幾起重大的捷運隨機攻擊案，包括北捷鄭捷、中捷洪淨與北車張文均是二字單名巧合引熱議，精神科醫師沈政男針對單名犯案者背景...

北捷隨機殺人案…北車M8到中山R2共17節點 張文換裝照曝光

台北市議會交通委員會今天召開1219隨機傷人事件報告。北捷總經理黃清信依照時間序、犯嫌逃亡路線、死傷者慰問等先行報告。北...

別只顧滑手機聽音樂！新北警呼籲切勿與歹徒搏鬥 盡速遠離

為防張文隨機殺人案引起模仿效應，新北警少年隊、婦幼隊今天至土城中正國中宣導，呼籲學生對周遭環境要保持一定注意，不能將注意...

北市關懷小站供免費諮商首日人潮「冷清」 心理師：多數人可自行排解

北車、南西商圈上周五發生隨機殺人案，造成凶手在內4人死亡、多人受傷。北市在中山商圈設立「安心關懷小站」，提供受衝擊民眾免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。