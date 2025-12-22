收炸彈警告！北車警力部署金屬探測巡邏 民眾警惕：不敢滑手機
台北捷運19日發生隨機攻擊之後，不斷傳出恐嚇信，北捷又收到下午一點半將放置炸彈的威脅信，且完全沒講地點。捷運警察隊也不敢大意，台北車站出動大批人馬於各站點巡邏，包含警員定點站崗、刑警不定點巡邏，每位員警都佩戴盾牌、防彈背心、金屬探測儀等，戒備森嚴。
據了解，北捷收到一封不明網友恐嚇預告下午一點半在捷運系統內放置炸彈，警方不敢大意，加強人力巡邏，除了捷警隊320名警力出動外，包含周邊轄區員警，於個站點支援巡查，人力多達上千人。
僅管今天是上班日還是有不少民眾於前來案發現場悼念，面對網路接二連三恐怖威脅，不少民眾直言，搭捷運明顯感受到大家警惕性變高，很少人會低頭滑手機或閉目養神；也有民眾隨身自備防身噴霧，發生危險狀況可馬上使用。
實際觀察北車M7、8案發現場，除了既有的警察駐點站崗外，還有刑警出動於捷運站與保全巡邏，而每位警員皆配備金屬探測儀、防彈背巾、槍、子彈、無線電等預防恐攻發生，不管是月台層還是進站層都有至上3-4名警力巡邏或站崗，站務人員也不訂時走動巡查，看起來相當警慎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言