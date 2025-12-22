收炸彈警告！北車警力部署金屬探測巡邏 民眾警惕：不敢滑手機

台北捷運19日發生隨機攻擊之後，不斷傳出恐嚇信，北捷又收到下午一點半將放置炸彈的威脅信，且完全沒講地點。捷運警察隊也不敢大意，台北車站出動大批人馬於各站點巡邏，包含警員定點站崗、刑警不定點巡邏，每位員警都佩戴盾牌、防彈背心、金屬探測儀等，戒備森嚴。

據了解，北捷收到一封不明網友恐嚇預告下午一點半在捷運系統內放置炸彈，警方不敢大意，加強人力巡邏，除了捷警隊320名警力出動外，包含周邊轄區員警，於個站點支援巡查，人力多達上千人。

僅管今天是上班日還是有不少民眾於前來案發現場悼念，面對網路接二連三恐怖威脅，不少民眾直言，搭捷運明顯感受到大家警惕性變高，很少人會低頭滑手機或閉目養神；也有民眾隨身自備防身噴霧，發生危險狀況可馬上使用。