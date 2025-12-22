快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運系統收引爆炸彈預告文 鐵警高鐵左營站和火車站翻垃圾桶檢查

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

繼昨天下午高鐵有女乘客誤報「列車會爆炸」後，今再傳捷運系統接獲「下午1時30分引爆炸彈」的預告文，台鐵共構車站全面預防；鐵警和台鐵人員今天上午在高鐵左營站及火車站巡查，警方連垃圾桶都不放過翻箱檢查，並對地上可疑袋子及列車座椅檢視。

鐵路警察高雄分局指出，民眾網路留言欲在未特定的捷運站放置炸彈，鐵警立即聯合台鐵高雄車站等捷運共構車站站務員，今天上午共同實施站區及列車安全巡檢。

警方對可能放置爆裂物的處所檢查，連垃圾桶和旅客放在地上的行李箱都逐一檢測，同時上列車檢視座椅是否有可疑物品，所幸目前均未發現可疑人員及物品。

鐵警表示，將持續加強聯合巡檢，並與高雄市警方橫向聯防，以維護民眾搭乘大眾交通運輸工具的安全。

捷運系統收下午引爆炸彈預告文，鐵路警察今天上午在列車上檢查座椅是否藏可疑爆裂物。圖／讀者提供
捷運系統收下午引爆炸彈預告文，鐵路警察今天上午在列車上檢查座椅是否藏可疑爆裂物。圖／讀者提供
捷運系統收下午引爆炸彈預告文，鐵路警察和台鐵站務人員今天上午在列車上檢查是否有可疑物。圖／讀者提供
捷運系統收下午引爆炸彈預告文，鐵路警察和台鐵站務人員今天上午在列車上檢查是否有可疑物。圖／讀者提供
捷運系統收下午引爆炸彈預告文，鐵路警察和台鐵站務人員今天上午在高鐵左營站和火車站巡邏檢視是否站內有可疑物。圖／讀者提供
捷運系統收下午引爆炸彈預告文，鐵路警察和台鐵站務人員今天上午在高鐵左營站和火車站巡邏檢視是否站內有可疑物。圖／讀者提供
捷運系統收下午引爆炸彈預告文，鐵路警察和台鐵站務人員今天上午在高鐵左營站和火車站翻垃圾桶檢查是否有可疑物。圖／讀者提供
捷運系統收下午引爆炸彈預告文，鐵路警察和台鐵站務人員今天上午在高鐵左營站和火車站翻垃圾桶檢查是否有可疑物。圖／讀者提供
捷運系統收下午引爆炸彈預告文，鐵路警察今天上午在檢測地上袋子是否藏可疑爆裂物。圖／讀者提供
捷運系統收下午引爆炸彈預告文，鐵路警察今天上午在檢測地上袋子是否藏可疑爆裂物。圖／讀者提供

捷運 台鐵 炸彈 高鐵 垃圾桶

延伸閱讀

「炸彈」恐嚇台鐵與捷運共構車站 台中警：3車站啟動不間斷站體警戒

影／女謊稱「高鐵列車會爆炸」 鐵警恐嚇公眾罪送辦 南檢3萬元交保

6度威脅火攻雙北…警趕「最後一天」查獲 他已著手製炸彈

隨宗教團體赴美 64歲女桃機登機詐稱有炸彈起訴

相關新聞

捷運系統收引爆炸彈預告文 鐵警高鐵左營站和火車站翻垃圾桶檢查

繼昨天下午高鐵有女乘客誤報「列車會爆炸」後，今再傳捷運系統接獲「下午1時30分引爆炸彈」的預告文，台鐵共構車站全面預防；...

「炸彈」恐嚇台鐵與捷運共構車站 台中警：3車站啟動不間斷站體警戒

台鐵接獲恐嚇「炸彈」訊息預告，指稱針對全台有與捷運系統共構的車站區域，會在今天下午1時30分放置爆裂物，台鐵有松山等8站...

北捷再收炸彈警告！揚言「13：30放炸彈」北捷警提高戒備

台北捷運19日發生隨機攻擊之後，不斷傳出恐嚇信，今早北捷也收到下午一點半將放置炸彈的威脅信。北捷警表示，目前全線戒備，加...

網文恐嚇今午1點半「於捷運引爆炸彈」 鐵警動員加強聯防戒備

1219北車北捷隨機攻擊案後，網路上出現多則貼文涉及恐嚇公眾言論，其中有貼文預告今天下1時30在捷運系統引爆炸彈，鐵路警...

捷運系統收炸彈預告下午引爆 台鐵共構車站全面警備

繼昨天下午高鐵有民眾誤報高鐵「會爆炸」後，再傳出捷運系統接獲炸彈預告，預計今下午1時30分引爆炸彈，對此，台鐵公司表示，...

有人持刀凌晨逛士林夜市！民眾拍下畫面通報 警方搜尋中

台北市士林夜市今（22）日凌晨驚傳有人疑似持刀徘徊，疑似在尋仇。市民在社群平台發文，目擊不明身分的男子手持刀械，在夜市周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。