捷運系統收引爆炸彈預告文 鐵警高鐵左營站和火車站翻垃圾桶檢查

繼昨天下午高鐵有女乘客誤報「列車會爆炸」後，今再傳捷運系統接獲「下午1時30分引爆炸彈」的預告文，台鐵共構車站全面預防；鐵警和台鐵人員今天上午在高鐵左營站及火車站巡查，警方連垃圾桶都不放過翻箱檢查，並對地上可疑袋子及列車座椅檢視。

鐵路警察高雄分局指出，民眾網路留言欲在未特定的捷運站放置炸彈，鐵警立即聯合台鐵高雄車站等捷運共構車站站務員，今天上午共同實施站區及列車安全巡檢。

警方對可能放置爆裂物的處所檢查，連垃圾桶和旅客放在地上的行李箱都逐一檢測，同時上列車檢視座椅是否有可疑物品，所幸目前均未發現可疑人員及物品。