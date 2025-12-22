「炸彈」恐嚇台鐵與捷運共構車站 台中警：3車站啟動不間斷站體警戒

台鐵接獲恐嚇「炸彈」訊息預告，指稱針對全台有與捷運系統共構的車站區域，會在今天下午1時30分放置爆裂物，台鐵有松山等8站屬捷運系統共構車站，其中台中市轄區有松竹、新烏日、大慶等站，台中捷運警察隊表示，已提升維安預防性勤務，以「站體月台警戒」守望與「隨車車廂巡視」因應，鐵路警察局也說，已針對各個車站加強巡檢，與烏日警分局及第三分局聯合會哨巡檢。

台鐵昨晚10時許接獲捷運警察通報維安資訊，有民眾預告將在今天下午一時30分放置炸彈在全台有與捷運系統共構的車站引爆，其中有台鐵松山、南港、台北、板橋、松竹、新烏日、大慶、新左營站等8站。

台中市警局捷運警察隊表示，已提升維安預防性勤務，包括不間斷「站體月台警戒」守望與「隨車車廂巡視」，中捷站務、保全、清潔人員加密巡檢頻率、加強列車、車站檢查，也針對中捷列車內、各車站廁所、垃圾桶、裝置藝術等共同場域，以金屬探測器實施可疑物品檢查。

捷警也說，結合轄區警力移動式巡查，由中捷公司站務、行控中心加強監看CCTV月台、列車有無可疑狀況。