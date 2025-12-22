北捷再收炸彈警告！揚言「13：30放炸彈」北捷警提高戒備
台北捷運19日發生隨機攻擊之後，不斷傳出恐嚇信，今早北捷也收到下午一點半將放置炸彈的威脅信。北捷警表示，目前全線戒備，加強巡查消防栓、廁所、垃圾桶等地點；北捷表示，加強巡檢，留意可疑人事物。
據了解，今天北捷收到炸彈威脅是預告下午一點半在捷運系統內放置炸彈，捷警表示，目前沒有明確的地點，僅有指捷運全線。
捷警表示，由於這幾天來收到數十封相關威脅，隨時處於戒備、戰備狀態，包含加強消防栓、廁所、垃圾桶等巡視之外，也有增派人力。同時刑大也會偵查恐嚇信源頭。
北捷表示，凡接獲任何危安通報，行控中心均立即會通告全線各場站加強巡檢，留意可疑人事物，發現立即通報，各列車於終端站折返加強巡檢。
