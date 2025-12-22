網文恐嚇今午1點半「於捷運引爆炸彈」 鐵警動員加強聯防戒備
1219北車北捷隨機攻擊案後，網路上出現多則貼文涉及恐嚇公眾言論，其中有貼文預告今天下1時30在捷運系統引爆炸彈，鐵路警察局上午表示，已針對捷運系統共站車站加強聯防戒備、巡查及危安通報。
警方表示，昨晚10時許接獲通報，指民眾在網路貼文中預告12月22日下午1時30分放置炸彈於捷運系統並引爆，警方已獲報後已針對與捷運系統共站的台鐵車站（松山、南港、台北、板橋、松竹、新烏日、大慶、新左營等站），依據災害事故應變處理須知與通報作業要點，通知相關車站提高警覺，並與鐵警及地方警察單位，加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。
據悉，警方昨晚在社群軟體Threads上發現該則恐嚇貼文，立刻轉通報相關機關因應，同時展開追查，確切發文者身分等，仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言