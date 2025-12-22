網文恐嚇今午1點半「於捷運引爆炸彈」 鐵警動員加強聯防戒備

1219北車北捷隨機攻擊案後，網路上出現多則貼文涉及恐嚇公眾言論，其中有貼文預告今天下1時30在捷運系統引爆炸彈，鐵路警察局上午表示，已針對捷運系統共站車站加強聯防戒備、巡查及危安通報。

警方表示，昨晚10時許接獲通報，指民眾在網路貼文中預告12月22日下午1時30分放置炸彈於捷運系統並引爆，警方已獲報後已針對與捷運系統共站的台鐵車站（松山、南港、台北、板橋、松竹、新烏日、大慶、新左營等站），依據災害事故應變處理須知與通報作業要點，通知相關車站提高警覺，並與鐵警及地方警察單位，加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。