快訊

捷運系統收炸彈預告「下午1：30引爆」 台鐵繃緊神經：全面警備

「綠茶婊」入段考題涉性平爭議 金城國中教師上月遭解聘

簡立峰專欄／AI賽道出現分歧 中國模型在矽谷找到定位

網文恐嚇今午1點半「於捷運引爆炸彈」 鐵警動員加強聯防戒備

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

1219北車北捷隨機攻擊案後，網路上出現多則貼文涉及恐嚇公眾言論，其中有貼文預告今天下1時30在捷運系統引爆炸彈，鐵路警察局上午表示，已針對捷運系統共站車站加強聯防戒備、巡查及危安通報。

警方表示，昨晚10時許接獲通報，指民眾在網路貼文中預告12月22日下午1時30分放置炸彈於捷運系統並引爆，警方已獲報後已針對與捷運系統共站的台鐵車站（松山、南港、台北、板橋、松竹、新烏日、大慶、新左營等站），依據災害事故應變處理須知與通報作業要點，通知相關車站提高警覺，並與鐵警及地方警察單位，加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。

據悉，警方昨晚在社群軟體Threads上發現該則恐嚇貼文，立刻轉通報相關機關因應，同時展開追查，確切發文者身分等，仍待釐清。

鐵路警察局上午表示，已針對捷運系統共站車站加強聯防戒備、巡查及危安通報。圖／警方提供
鐵路警察局上午表示，已針對捷運系統共站車站加強聯防戒備、巡查及危安通報。圖／警方提供

捷運 炸彈 網路

延伸閱讀

影／女謊稱「高鐵列車會爆炸」 鐵警恐嚇公眾罪送辦 南檢3萬元交保

捷運系統收炸彈預告下午引爆 台鐵繃緊神經：全面警備

6度威脅火攻雙北…警趕「最後一天」查獲 他已著手製炸彈

新豐「隨機攻擊」事件？警火速偵破 為感情糾紛尋仇誤傷烏龍

相關新聞

捷運系統收炸彈預告下午引爆 台鐵繃緊神經：全面警備

繼昨天下午高鐵有民眾誤報高鐵「會爆炸」後，再傳出捷運系統接獲炸彈預告，預計今下午1時30分引爆炸彈，對此，台鐵公司表示，...

網文恐嚇今午1點半「於捷運引爆炸彈」 鐵警動員加強聯防戒備

1219北車北捷隨機攻擊案後，網路上出現多則貼文涉及恐嚇公眾言論，其中有貼文預告今天下1時30在捷運系統引爆炸彈，鐵路警...

有人持刀凌晨逛士林夜市！民眾拍下畫面通報 警方搜尋中

台北市士林夜市今（22）日凌晨驚傳有人疑似持刀徘徊，疑似在尋仇。市民在社群平台發文，目擊不明身分的男子手持刀械，在夜市周...

6度威脅火攻雙北…警趕「最後一天」查獲 他已著手製炸彈

新北市王姓男子威脅以燃燒彈攻擊台北、新北市政府與新北地方法院，被檢方依恐嚇公眾罪起訴；他揚言在今年九月十九日執行「燃燒專...

寄信總統府、新北市府…6度威脅火攻雙北 男7恐嚇罪起訴

新北市王姓男子疑因對政局不滿及親人遭詐騙，六度至總統府民意信箱、新北市政府陳情信箱留言，揚言殺人或火攻台北、新北市政府與...

嗆醫護「炸掉醫院」 23歲男收押

桃園市陳姓男子近期從衛福部桃園療養院出院後，多次上網留言威脅在醫院引爆炸彈或前往開槍掃射，還以帶有性羞辱字句恫嚇十三名醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。