捷運系統收炸彈預告下午引爆 台鐵繃緊神經：全面警備

繼昨天下午高鐵有民眾誤報高鐵「會爆炸」後，再傳出捷運系統接獲炸彈預告，預計今下午1時30分引爆炸彈，對此，台鐵公司表示，已全面加強戒備，針對全台有與捷運系統共構的車站區域全面警備，提高警覺。

一名彭姓女子昨搭高鐵南下833車次到台南站下車，聲稱她「算出」這班列車「會爆炸」，站務人員隨即通報鐵警，等列車抵達左營站改為北上144車次後，警方將所有已登車的乘客請下車，持長槍及金屬探測器進入車廂檢查，確認未發現爆裂物，無安全疑慮，將彭女依恐嚇公眾罪嫌逮捕法辦。

未料，昨晚捷運系統又接獲炸彈預告，預計今天下午1時30分於捷運系統引爆炸彈。